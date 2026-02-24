Zastaralé zvyky v domácnosti: Většina Čechů zbytečně plýtvá silami i prostředky. Děláte to také?
Snad nikdo nejsme bez viny. Je velmi snadné si na něco zvyknout a pak se zkrátka nepřizpůsobit, když se doba posune. Jenže se tím zbytečně připravujeme o čas a někdy i peníze.
Zvyk je železná košile, praví moudré české úsloví. Občas je ale potřeba popadnout mentální flexu a zbavit se klidně i železných okovů. Spousta věcí, které rádi děláme v domácnosti, už totiž dneska nedává smysl a není potřeba jimi ztrácet čas či plýtvat energií.
1. „Opláchnu nádobí, ať se myčka nezanese.“
O tom, že moderní myčky už zvládnou ledacos, jste možná slyšeli. A jestli pochybujete, prostě to zkuste: Z talířů či misek oškrábejte velké zbytky a rovnou nádobí vložte do myčky.
Nejedná se o žádný nesmysl, který jsme si právě vycucali z prstu: Stejný postup dokonce oficiálně doporučuje i americké ministerstvo pro energetiku.
Z dlouho zažitých pořádků se to zdá možná trochu proti logice, ale pravda je taková, že myčky už si dnes s podobnou nečistotou bez problémů poradí a když nádobí oplachujete, jen vlastně plýtváte, protože moderní myčka spotřebuje zkrátka a dobře méně vody i energie, než když myjete v ruce.
2. „Ventilačka je otevřená celý den, bude čerstvý vzduch.“
V dnešních domácnostech se zateplením, kvalitní izolací a s plastovými okny dává zpravidla větší smysl krátce a intenzivně vyvětrat naplno, než se, jak by řekl Dr. Voštěp, celý den šolichat s větračkou.
Silným průvanem vyměníte vzduch v celém bytu či domu během několika minut, což je daleko zdravější, než spoléhat na větračku, která nabízí tak malý průtok vzduchu, že povětří stejně pořádně nepročistíte, což potvrzuje i doporučení českého Státního zdravotního ústavu.
3. „Prádlo nejrychleji uschne na radiátoru.“
Což o to, o rychlosti se při takovém sušení nedá debatovat, prádlo je opravdu suché v cuku letu, jenže negativní vedlejší účinky výrazně převažují nad pozitivy.
Sušením na radiátoru totiž také uvolníte to ovzduší obrovské množství vlhkosti najednou, což zpravidla vede ke kondenzaci a riziku vzniku nebezpečných plísní. Proti sušení na radiátorech výslovně varuje například britské zdravotnictví a rizika plísní dobře popisuje i SZÚ.
Prádlo je potřeba ideálně sušit venku. A když to nejde, pak na k tomu určené sušičce v dobře větrané místnosti, případně v místnosti s odvlhčovačem či lapačem vlhkosti.
4. „Všechno peru na šedesát.“
Nechme stranou skutečnost, že některé materiály praní na 60 °C prostě a dobře nepřežijí, což jistě každá hospodyně i hospodář dobře ví. I pokud vám to látka dovolí, praní na vysoké teploty nemusí být vždycky automaticky nejlepší volba.
U oblečení určeného k běžnému nošení to často nebývá potřeba a jen plýtváte energií: Nejvíce elektřiny se totiž při praní spotřebuje právě na ohřev vody.
Nezávislá organizace věnující se energetickým úsporám EST doporučuje prádlo, které není silně znečištěné, prát na 30 °C.
5. „Bez dezinfekce není čistota.“
Spousta lidí má ve zvyku domácnost pravidelně dezinfikovat, protože teprve pak mají pocit, že jsou opravdu v bezpečí. Dezinfekce se ale ve skutečnosti hodí spíše jen ve specifických případech – například když je někdo v domácnosti nemocný.
Jinak zpravidla stačí moderní čistící prostředky a úplně normální mýdlo, doporučuje americká zdravotní agentura CDC.