Zastaralé zvyky v domácnosti: Většina Čechů zbytečně plýtvá silami i prostředky. Děláte to také?

24. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | BS

Zastaralé zvyky v domácnosti: Většina Čechů zbytečně plýtvá silami i prostředky. Děláte to také?
zdroj: ChatGPT
Snad nikdo nejsme bez viny. Je velmi snadné si na něco zvyknout a pak se zkrátka nepřizpůsobit, když se doba posune. Jenže se tím zbytečně připravujeme o čas a někdy i peníze.

Zvyk je železná košile, praví moudré české úsloví. Občas je ale potřeba popadnout mentální flexu a zbavit se klidně i železných okovů. Spousta věcí, které rádi děláme v domácnosti, už totiž dneska nedává smysl a není potřeba jimi ztrácet čas či plýtvat energií.

1. „Opláchnu nádobí, ať se myčka nezanese.“

O tom, že moderní myčky už zvládnou ledacos, jste možná slyšeli. A jestli pochybujete, prostě to zkuste: Z talířů či misek oškrábejte velké zbytky a rovnou nádobí vložte do myčky. 

Nejedná se o žádný nesmysl, který jsme si právě vycucali z prstu: Stejný postup dokonce oficiálně doporučuje i americké ministerstvo pro energetiku.

Z dlouho zažitých pořádků se to zdá možná trochu proti logice, ale pravda je taková, že myčky už si dnes s podobnou nečistotou bez problémů poradí a když nádobí oplachujete, jen vlastně plýtváte, protože moderní myčka spotřebuje zkrátka a dobře méně vody i energie, než když myjete v ruce.

2. „Ventilačka je otevřená celý den, bude čerstvý vzduch.“

V dnešních domácnostech se zateplením, kvalitní izolací a s plastovými okny dává zpravidla větší smysl krátce a intenzivně vyvětrat naplno, než se, jak by řekl Dr. Voštěp, celý den šolichat s větračkou.

Silným průvanem vyměníte vzduch v celém bytu či domu během několika minut, což je daleko zdravější, než spoléhat na větračku, která nabízí tak malý průtok vzduchu, že povětří stejně pořádně nepročistíte, což potvrzuje i doporučení českého Státního zdravotního ústavu.

3. „Prádlo nejrychleji uschne na radiátoru.“

Což o to, o rychlosti se při takovém sušení nedá debatovat, prádlo je opravdu suché v cuku letu, jenže negativní vedlejší účinky výrazně převažují nad pozitivy.

Sušením na radiátoru totiž také uvolníte to ovzduší obrovské množství vlhkosti najednou, což zpravidla vede ke kondenzaci a riziku vzniku nebezpečných plísní. Proti sušení na radiátorech výslovně varuje například britské zdravotnictví a rizika plísní dobře popisuje i SZÚ.

Prádlo je potřeba ideálně sušit venku. A když to nejde, pak na k tomu určené sušičce v dobře větrané místnosti, případně v místnosti s odvlhčovačem či lapačem vlhkosti.

4. „Všechno peru na šedesát.“

Nechme stranou skutečnost, že některé materiály praní na 60 °C prostě a dobře nepřežijí, což jistě každá hospodyně i hospodář dobře ví. I pokud vám to látka dovolí, praní na vysoké teploty nemusí být vždycky automaticky nejlepší volba.

U oblečení určeného k běžnému nošení to často nebývá potřeba a jen plýtváte energií: Nejvíce elektřiny se totiž při praní spotřebuje právě na ohřev vody.

Nezávislá organizace věnující se energetickým úsporám EST doporučuje prádlo, které není silně znečištěné, prát na 30 °C.

5. „Bez dezinfekce není čistota.“

Spousta lidí má ve zvyku domácnost pravidelně dezinfikovat, protože teprve pak mají pocit, že jsou opravdu v bezpečí. Dezinfekce se ale ve skutečnosti hodí spíše jen ve specifických případech – například když je někdo v domácnosti nemocný.

Jinak zpravidla stačí moderní čistící prostředky a úplně normální mýdlo, doporučuje americká zdravotní agentura CDC.

Tagy:
úspory energie zvyky zlozvyky levné
Zdroje:
Vlastní, NHS.uk, cdc.gov, Energy.gov, szu.gov.cz, energystar.gov, energysavingtrust.co.uk
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

