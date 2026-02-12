Dnes je čtvrtek 12. února 2026., Svátek má Slavěna
12. 2. 2026 – 13:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Zhubla, rozzářila se a vsadila na rudou: Dana Morávková ukázala trik, kterým dokonale oklamala přírodu
zdroj: Profimedia
Zapomeňte na nudnou klasiku. Herečka Dana Morávková (54) právě přepsala pravidla českého showbyznysu pro rok 2026. Nejenže vypadá nejlépe ve svém životě, ale její nejnovější looky jsou jasným vzkazem: minimalismus je zapovězen, nastupuje nekompromisní okázalost!

Zapomeňte na nenápadnost. Zapomeňte na „věk je jen číslo“. Tohle je proměna, která má konkrétní obrysy, barvu i jasný módní vzkaz. Pět kilo dole, energie, která by stačila na dvě herečky, a rudá, jež nepůsobí jako doplněk, ale jako manifest. Nejde o dietní senzaci ani zoufalou snahu zastavit čas. Jde o strategii. O styling, který přepisuje proporce, maže roky a z drobné postavy vytváří siluetu s efektem „nekonečných nohou“.

Tajemství její proměny: Přerušovaný půst a nová energie

Kdo by čekal drastické diety, byl by na omylu. Za viditelným úbytkem pěti kilogramů stojí podle zdrojů především přerušovaný půst a extrémní pracovní tempo. Štíhlejší postava Daně umožnila experimentovat s materiály, které si dříve odpírala. Její šatník nyní ovládly čisté linie a elegantní střihy, které siluetu zbytečně nezatěžují, ale naopak jí dodávají nevídanou lehkost.

Dana Morávková 2 zdroj: Profimedia

„Nekonečné nohy“ bez chirurgie? Stačí znát tyto dva triky!

Morávková, která patří k ženám menšího vzrůstu, se stala absolutní mistryní v prodlužování postavy. Její recept je v podstatě geniální:

Vysoký pas a zvonáče: Široké kalhoty s vysokým pasem v kombinaci s kratším sakem nebo kožíškem vytváří iluzi nohou, které nekončí.

Monochromatická past: Herečka se vyhýbá barevným kontrastům v pase. Místo toho volí outfity tón v tónu (např. vínovou), což postavu opticky nerozbíjí a přidává jí centimetry.

Špičatá obuv: Klíčovým detailem jsou boty do špičky v barvě kalhot, které siluetu plynule protáhnou.

Trend 2026: Rudá není jen barva, je to rebelie!

Dana Morávková tento trend předpověděla svým ikonickým lookem v sytě červené barvě, která symbolizuje sílu a energii.

Nebojí se ani kombinace materiálů, které křičí luxusem, jako je samet a satén. Její outfit doplňuje krátký kožíšek a legendární kabelka Gucci, která v roce 2026 zažívá comeback jako součást osobního stylu, nikoliv jen jako statusový symbol.

Dana Morávková 3 zdroj: Profimedia

Luxus, který musíte cítit: Samet a Art deco

V kurzu je tzv. „soft tailoring“ – uvolněná elegance, která sází na haptické materiály. Morávková září v černém sametu a saténu, které dodávají outfitu hloubku. Celý look pak korunuje detaily, které byste neměli přehlédnout:

  1. Návrat broží: Tento nečekaný hit letošního roku dodává outfitu okamžitý charakter.
  1. Hodinky jako šperk: Zapomeňte na chytré hodinky. Frčí obdélníkové modely s římskými číslicemi v duchu Art deco.
  1. Ikona v ruce: Kabelka s monogramem Gucci už není statusovým symbolem, ale nedílnou součástí osobního stylu.

Dana Morávková dokazuje, že skutečný luxus nespočívá v extravaganci, ale v sebevědomí a kvalitě. Její styl pro rok 2026 je jasnou inspirací pro každou ženu, která chce vypadat moderně, štíhle a především svá. Máte už ve skříni něco rudého?

