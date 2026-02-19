Tenhle zlozvyk českých řidičů ničí auto i nervy spolujezdců. Možná ho děláte taky

Na českých silnicích se řeší rychlost, mobily za volantem nebo agresivita. Jenže jeden mnohem tišší problém zůstává stranou. Podle článku zveřejněného na portálu Centrum.cz je nejčastějším a zároveň velmi škodlivým zlozvykem špatná práce se spojkou – zejména její zbytečné „podržování“ v záběru a častý prokluz při rozjezdech.
Tichý zabiják spojky
Typická situace: řidič stojí na křižovatce, zařadí jedničku a místo plynulého rozjezdu drží spojku dlouho napůl sešlápnutou. Motor vytáčí, auto se rozjíždí pomalu a spojka se přehřívá. Tento styl jízdy vede k nadměrnému opotřebení lamely i přítlačného kotouče.
Podle odborníků může spojka při správném používání vydržet 150 až 250 tisíc kilometrů. Pokud je ale vystavena častému prokluzu, její životnost může klesnout i pod 100 tisíc kilometrů. Výměna spojky se přitom běžně pohybuje mezi 15 až 30 tisíci korun v závislosti na typu vozu.
Portál Centrum.cz upozorňuje, že tento zlozvyk si mnoho řidičů přenese už z autoškoly, kde se soustředí hlavně na to, aby jim auto nezhaslo. Jenže dlouhodobě takový styl jízdy škodí.
Spolujezdec trpí víc, než si myslíte
Nejde jen o techniku. Škubání při rozjezdech a neplynulé řazení dokáže znepříjemnit každou cestu. Cestující často pociťují nevolnost nebo nervozitu, zejména při častém popojíždění v kolonách.
Podle dat Evropské komise se pouze 59 procent českých řidičů cítí na dálnicích bezpečně, což je méně než průměr EU (66 procent). U silnic mimo město je pocit bezpečí ještě nižší. Na psychiku řidičů tak působí stres, který může vést k horším návykům při řízení. Upozornil na to například portál iDNES.cz při hodnocení bezpečnosti českých silnic.
Nervózní práce se spojkou, rychlé pouštění pedálu nebo zbytečné vytáčení motoru jsou pak jen důsledkem napětí za volantem.
Jak se zlozvyku zbavit
Základem je plynulost. Spojku je potřeba pouštět citlivě a nenechávat ji zbytečně v polozáběru. Při delším stání je vhodné vyřadit rychlostní stupeň a pustit spojkový pedál úplně.
Moderní auta dnes často disponují asistentem rozjezdu do kopce nebo indikací doporučeného řazení, které mohou pomoci. I přesto ale zůstává hlavní roli na samotném řidiči.
Možná si říkáte, že „to tak dělají všichni“. Jenže právě tento nenápadný zlozvyk vás může stát tisíce korun a pár nepříjemných cest navíc. A to už je důvod, proč si na spojku začít dávat větší pozor.