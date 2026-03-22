Dalibor Gondík oznámil manželce, že je gay. Nad její odpovědí se nejde nezasmát
22. 3. 2026 – 10:00 | Magazín | BS
Oblíbený moderátor sdělil své manželce jobovku, která by spoustu jiných rovnou poslala do mdlob. Ne tak Markétu Gondíkovou.
Známý herec, komik a moderátor Dalibor Gondík poslouchá spekulace o své sexuální orientaci prakticky celý život. Po určitě době naznal, že to zkrátka nestojí za to úsilí se neustále bránit a něco vyvracet, a zkrátka se nechává unášet proudem.
Gondík sám o sobě prohlašuje, že má snad jinou orientaci napsanou na čele, protože zkrátka tak nějak působí dojmem, že preferuje společnost jiných mužů. Nebo si to alespoň myslí právě oni jiní muži, kteří prý mívají ve zvyku to na něj zkoušet.
Ale kdyby se náhodou situace opravdu zvrtla, Dalibor může mít radost alespoň z toho, že by na něj doma nečekalo nic jiného než pochopení.
Když se totiž před pár lety vrátil pozdě večer domů poté, co to na něj zase zkoušel nějaký cizí muž, měl na rtech rozjitřené přiznání: „Přišel jsem domů a do tmy ložnice říkám manželce: ‚Markét, já jsem asi teplej,‘“ vyprávěl v talk show Honzy Dědka před časem.
„Já vím,“ uzemnila ho manželka s bohorovným klidem.
Gondík pak vtipkoval, že to žena beztak nejspíš věděla hned od začátku: „Viděla, že jsem zoufalý, že to na mě zkoušejí nejrůznější muži… No takhle to je, ale já za to vážně nemůžu. Mně muži od puberty vysvětlují, že jen muž může vědět, co muž potřebuje. Že žena to přece vědět nemůže,“ smál se moderátor.
Dailbor je s manželkou už skoro 30 let a vychovali spolu syna (Theodor je dnes baristou), ale spekulacím o své orientaci občas neunikne dodnes. Tak proč si z nich občas neudělat legraci.