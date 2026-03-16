„Neber si mého tátu,“ prosil mě nevlastní syn. Pravda, kterou jsem odhalila, mi vyrazila dech
16. 3. 2026 – 13:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Svatba měla být nejšťastnějším dnem jejího života a završením jedné velké lásky. Když ale dvanáctiletý Honzík Janě těsně před obřadem zoufale zašeptal, aby si jeho otce Tomáše nebrala, celý svět se jí v základech otřásl. Co se skrývalo za dětskou prosbou, která se snažila mi pomoci?
Tomáše jsem poznala v jedné kavárně, kde se malému chlapci snažil vysvětlit, proč musí sníst tvaroh na koláčku, který měl před sebou. To, jak láskyplně hladil syna po hlavičce a v očích měl slzy, jsem nechápala. V duchu jsem si říkala, že jeho žena musí mít štěstí, že má takového muže.
Když jsem odcházela z kavárny, ještě jednou jsem se za nimi otočila. Netušila jsem ale, že právě oni dva se stanou jednou mou neodlučitelnou rodinou.
Osud tomu chtěl, abych se do něj zamilovala
Ani ne za týden jsem tuhle dvojici potkala na rodinné oslavě mé kamarádky. Byla jsem překvapená, protože jsem nevěděla, že se s Evou znají. Zvědavost mi nedala a zeptala jsem se jí přímo: „Odkud je znáš?“
Eva se na mě usmála. „Myslíš Tomáše?“
Usmála jsem se. „Ano, jeho.“
„Znala jsem jeho ženu Inku. Bohužel skončila v psychiatrické léčebně. Zjistili jí poruchu osobnosti.“
Podívala jsem se na Tomáše a zaplavil mě pocit lítosti.
Zakázala jsem si ho. Jenže osud naše cesty stejně rychle spojil. Na další oslavě jsem na něj narazila znovu. Tentokrát šlo o narozeniny naší společné kamarádky. Nemohli jsme ze sebe spustit oči a láska byla na světě. Slovo dalo slovo a když mě doprovodil domů a všechno mi vyprávěl, asi jsem se bezhlavě zamilovala.
Syna jsem si získala až do chvíle, než mě Tomáš požádal o ruku
Vztah se svou ženou měl ukončený ještě před jejím nástupem do léčebny. Malého Honzíka tehdy svěřili do péče otci. Bála jsem se, že si Honzíka nikdy nezískám. Překvapivě to šlo snáz, než jsem předpokládala. Bylo mu osm a hodně rád si povídal. Měl radost, že si táta konečně někoho našel.
Roky plynuly. Přistěhovala jsem se k Tomášovi a Honzíkovi a začali jsme žít krásný rodinný život. Tomášovi rodiče ho tak nějak nenápadně nutili, aby si mě vzal za ženu. Chtěli pro svého syna konečně normální vztah. Tomáš měl zajímavou práci, hodně cestoval a byla dobře finančně ohodnocená. Byla jsem šťastná, dokud mě opravdu nepožádal o ruku.
K oltáři jsem šla s divným pocitem
S Honzíkem jsem měla skvělý vztah. Často mi říkal, že jsem jako jeho skutečná máma, a dělalo mi to dobře. O to větší šok přišel ve chvíli, kdy jsem si měla vzít jeho tátu. Úplně se uzavřel. Nemluvil se mnou a ani se na mě nepodíval. Byl čím dál odtažitější.
Bolelo to. Nechápala jsem takový obrat. Možná byl v pubertě a nikdo nikdy neví, co se takovému človíčkovi může honit hlavou. Pořád jsem věřila, že k sobě cestu ještě najdeme.
V den svatby jsem vypadala nádherně. Šla jsem za Honzíkem a objala ho. „Nevím, proč už mě nemáš tak rád,“ řekla jsem dojatě.
Honzík mě objal. „Neber si ho, prosím. Neber si mého tátu. Nezaslouží si tě.“
Nechápala jsem ho a jeho slova mě doslova zamrazila. K oltáři jsem šla s divným pocitem v žaludku. Tomáš se rozplýval nad tím, jak jsem krásná, a všechno proběhlo normálně. Vdala jsem se, ale Honzíkova slova ve mně začala klíčit.
To, co jsem se dozvěděla, by mě nenapadlo ani v nejhorším snu
Až o rok později, kdy jsem už čekala naše společné dítě, začalo vyplouvat na povrch něco, co jsem se nikdy neměla dozvědět. V den, kdy mi nebylo dobře a Tomáš byl opět na služební cestě, jsem hledala mobil, abych si zavolala pomoc. Šla jsem za Honzíkem do pokoje, ale ten mě nevnímal, hrál hry. Vzala jsem tedy jeho mobil, abych si pomoc zavolala.
Otevřela jsem ho a uviděla chat s jeho mamkou. Poslala mu fotku s Tomášem v objetí. Byli někde na dovolené. Bylo to divné. Tomáš s jeho mámou? Co to má být? Celá zpocená jsem Honzíka vytrhla z hry do reality. „Co to je?“
Honzík se na mě podíval. „To je táta s mámou.“
„Ano, to vidím. Oni jsou spolu?“
Honzík sklonil oči. „Jsou. Já tě varoval, ať si ho nebereš.“
„Proboha, jak to? Vždyť je nemocná. Vždyť se mnou čeká dítě!“
Bylo to milion otázek na kluka v pubertě a mně nebylo dobře. Nakonec mě odvezla rychlá záchranná služba.
Zpověď Honzíka mě poznamenala na celý život
Porodila jsem syna člověku, o kterém jsem si myslela, že mě miluje. Honzík za mnou přišel do porodnice a všechno mi vyprávěl. Jak tátovi a mámě jeho rodiče zakázali být spolu, že jeho máma je skutečně nemocná a táta ji přesto pořád miluje. Jenže by nezdědil nic po dědovi, kdyby s ní zůstal. Děda tuhle ženu ve své rodině nechtěl, byla pro něj ostuda.
A tak se s ní táta setkával jinde. Na takzvaných služebních cestách. Máma už žila sama v bytě v jiném městě. Táta tedy vedl dvojí život.
„Nechtěl jsem, opravdu jsem nechtěl, aby sis ho brala. Věděl jsem, že tě zneužívá kvůli dědictví, ale nemohl jsem ti nic říct,“ řekl mi Honzík.
Byla jsem po náročném porodu úplně vyčerpaná. Když jsem vyšla z porodnice, podala jsem žádost o rozvod. Dodnes to není jednoduché, protože se Tomáš snaží o střídavou péči. Honzík měl asi velký problém, když mi všechno odhalil. Svého muže už nedokážu ani vidět. Nenávidím ho.
Tento článek vznikl na základě skutečné události, fotografie použitá v textu je pouze ilustrační.