Horko vás letos neporazí: Tajné fígle, jak moderní senioři zvládají třicítky bez klimatizace
13. 8. 2025 – 13:50 | Zprávy | Anna Pecena
Letní vedra nejsou žádná legrace – zvlášť pro seniory, kteří mohou horko snášet hůř. Ale i bez drahé klimatizace se dá přežít tropický den v pohodlí. Stačí znát pár chytrých triků, které spojují staré osvědčené metody a moderní vychytávky. A některé z nich vás možná překvapí.
Led v lahvi a záclony jako chladicí štít
Největším nepřítelem letního pohodlí je přímé slunce, které z bytu udělá skleník. Řešení? Zatáhněte závěsy, spusťte žaluzie a před ventilátor postavte PET láhev plnou vody zmražené přes noc. Jak se led rozpouští, ventilátor žene do místnosti příjemný chladný vánek. Kdo chce jít ještě dál, může přes otevřené okno pověsit vlhký ručník nebo prostěradlo – proudící vzduch ho ochladí a místnost se vyvětrá bez přehřívání.
Další vychytávkou, kterou znají jen ti nejvynalézavější, je použití rostlin. Popínavky na balkoně nebo truhlíky s bujnou zelení fungují jako přírodní klimatizace – odpařující se voda z listů snižuje teplotu u okna o cenné stupně.
Chlad od hlavy po paty
Chlazení není jen o vzduchu. Na tělo fungují jednoduché triky z domova i z cest. Stačí si namočit bavlněný šátek, lehce ho vyždímat a uvázat kolem krku nebo zápěstí. Ochlazuje přímo krev, která tudy proudí, a úleva se dostaví během minut.
Když už je vedro k nevydržení, zapomeňte na ledové sprchy. Místo šoku pro organismus si dejte krátkou vlažnou sprchu nebo koupel nohou ve studené vodě. Ráno pomůže nastartovat den, večer zase připraví tělo na spánek. Ti největší fajnšmekři navíc dávají gelový polštářek z mrazáku pod krk, aby v noci nepřehřáli hlavu.
Jídlo a pití jako skrytá klimatizace
I strava má na zvládání horka obrovský vliv. Místo těžkých jídel sáhněte po lehkých salátech, studených zeleninových polévkách a ovoci s vysokým obsahem vody – meloun nebo okurka dokážou dodat tekutiny i ochladit zevnitř. Přitom nezapomeňte na pravidelné pití, i když necítíte žízeň.
Moderní pomůcka pro zapomnětlivé? Chytrá láhev, která sama pípne, když je čas se napít. Levnější varianta? Nastavit si budík na mobilu každou hodinu.
Kombinace těchto metod – zatemnění oken, vlhkých tkanin, lokálního chlazení těla, lehké stravy a řízeného pitného režimu – dokáže snížit pocitovou teplotu v bytě i o několik stupňů. A hlavně, zvládnete vedra bez toho, abyste utráceli tisíce za klimatizaci.
Kde sehnat pomůcky za pár korun
Nemusíte hned běžet do drahých obchodů s klimatizacemi. Většinu „záchranného vybavení“ pořídíte v běžném supermarketu nebo na trhu. Gelové polštářky koupíte v lékárně už od 50 korun, PET lahve máte doma zadarmo a jednoduchý stolní ventilátor pořídíte v hobby marketu za pár stovek. Vlhké šátky či chladicí ručníky nabízí sportovní obchody, ale stejnou službu udělá i obyčejný bavlněný šátek z domácích zásob.
A kdo rád nakupuje online, ten má výhodu – na e-shopech s domácími potřebami jsou právě v létě slevy na ventilátory, stínící fólie a zatemňovací závěsy. Dokonce existují „ochlazovací vesty“ používané sportovci, které lze sehnat i pod tisíc korun, pokud víte, kde hledat.
Levné osvěžení z přírody
Pokud nechcete utrácet, spoustu pomůcek si můžete vyrobit sami. Máta, meduňka nebo levandule pěstovaná v květináči na balkoně nejen krásně voní, ale po namočení do studené vody a přiložení na kůži ochladí a povzbudí. Starý ručník můžete proměnit v účinný stínící panel na okno a prázdná keramická mísa poslouží jako domácí „nožní lázně“.
Tip navíc: na farmářských trzích a u místních zahrádkářů koupíte čerstvou zeleninu a ovoce levněji než v supermarketu – a přesně tyto potraviny vás v horku ochladí a hydratují zevnitř.