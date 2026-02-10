Největší tichý zabiják mezi Čechy: Tenhle zlozvyk vám tajně krade roky života

V České republice kouří přibližně 15,9 procent dospělých denně, což je víc než průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Současně je i spotřeba alkoholu vysoká – Češi vypijí kolem 11,2 litru čistého alkoholu na osobu ročně, což patří k jedněm z nejvyšších hodnot v Evropě.
Kouření: úžasně populární, katastrofálně zdraví škodlivé
Kouření je dlouholetou součástí českého životního stylu a i přes pokles u mladých generací stále zůstává významnou příčinou nemocí. Tabákové kouření je spojeno s celou řadou smrtelných onemocnění včetně rakoviny plic, srdečních chorob či chronické obstrukční plicní nemoci.
Odborníci i statistiky potvrzují, že tabák je stále největším individuálním rizikovým faktorem pro zdraví české populace. I když se podíl kuřáků za poslední roky mírně snižuje, celkový vliv na veřejné zdraví je obrovský – kouření stále zůstává hlavní příčinou předčasných úmrtí souvisejících s životním stylem.
Podle průzkumů se Češi často snaží odvykat – přibližně čtvrtina kuřáků ročně alespoň jednou zkouší skončit – přesto až 80 procent z nich neuspěje a zůstane závislá na nikotinu.
Alkohol a sedavý život – dvojka, která doplňuje trojku zdravotních rizik
I když kouření vede statistiky, nezůstává jediným rizikem. Spotřeba alkoholu v Česku patří dlouhodobě k nejvyšším v rámci Evropské unie a přispívá nejen k onemocněním jater, ale i k úrazům, dopravním nehodám a psychickým problémům.
Dalším problémem je sedavý životní styl a nezdravé stravování, které spolu s kouřením a pitím tvoří kombinaci riskantních faktorů. Tyto chování dohromady znamenají, že značná část české populace žije méně zdravě než by mohla a statisticky je u nich vyšší riziko chronických onemocnění a snížené kvality života.
Jak se toho zbavit dřív než bude pozdě
Odborníci radí, že přestat kouřit je těžké, ale reálně možné – stačí kombinovat pevnou vůli, odbornou podporu a změnu prostředí. Stejně tak je důležité omezit alkohol a zapojit více pohybu do každodenního života. Změna jednoho hlavního zlozvyku může výrazně snížit zdravotní rizika a prodloužit aktivní roky života.
Učinit tento krok nemusí být jednoduché, ale rozhodně je to jeden z nejdůležitějších rozhodnutí, které může obyčejný Čech udělat pro své zdraví.