Dvě výstrahy a mapa žloutne: ČHMÚ varuje před chumelenicí i silným větrem ve čtyřech krajích

26. 3. 2026 – 11:00

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu vydali žlutou výstrahu upozorňující na hned dva nebezpečné jevy.

Avizovaný zlom počasí je tady. Jak meteorologové předpovídali už několik dní, na naše území se přihnala studená fronta a s ní chvilkový návrat zimního počasí. Větší sílu bude podle odborníků alespoň prozatím mít ve východní polovině republiky a na horách.

ČHMÚ proto vydal hned dvě výstrahy: Jednu před novou sněhovou pokrývkou a druhou před silným větrem.

„V oblasti Beskyd očekáváme od noci na čtvrtek (26. března) do pátečního rána (27. března) trvalejší sněžení, které bude přechodně i vydatnější,“ varují odborníci na sociální síti.

„V průběhu období zde může zejména ve vyšších a horských polohách napadnout 7 až 15 cm, na severním návětří hor 20 až 30 cm nového sněhu. Během pátečního dne bude sněžení v této oblasti slábnout a později přecházet do deště,“ doplňují předpověď.

Prakticky celý zítřejší den navíc platí i výstraha před silným větrem, která se týká těchto krajů: Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský.

Podle týdenní předpovědi ČHMÚ se v následujících dnech mírně oteplí, ale na opravdové jarní teploty si budeme muset ještě počkat. Sněžení přejde do deště.

Zdroje:
ČHMÚ, CHMI, AccuWeather
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

