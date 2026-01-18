Nenápadní zloději času: Jak omezit zvyky, které nevnímáme, ale ve skutečnosti nás připravují o kus života
18. 1. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Rutina je v lidském životě vcelku běžný úkaz. Občas je ale její součástí spousta nepotřebných zbytečností.
1. Schovávání plastových obalů
Až nábožné přechovávání prázdných obalů od masa, margarínu či jogurtu je zlozvyk, se kterým se u nás v Česku potýká snad každá domácnost.
Vůbec přitom není potřeba: Místo nevzhledných plastových kelímků, které se k ničemu pořádně nehodí, si raději pořiďte stylovou sadu tupperware kontejnerů.
Organizace bude najednou snadnější a ušetříte si nejen čas, ale také duševní pohodu, protože designové dózy zkrátka vypadají daleko lépe.
Co s tím: Zahoďte kelímky od Perly a investujte do sady pohledných dóz. Budete se cítit lépe a ušetříte čas organizací.
2. Mytí nádobí před vložením do myčky
Zdá se, že je to potřeba, ale ono v drtivé většině případů není. Rychle opláchnout talíř je samozřejmě v pořádku a v některých případech, třeba u zaschlého těsta v míse, se bez toho opravdu neobejdete, ale dejte pozor, aby se z opláchnutí najednou nestalo umytí.
Pak už se totiž s myčkou nemusíte obtěžovat a neušetřili jste ani vodu, ani čas.
Co s tím: Opláchněte jen to nádobí, které je doopravdy potřeba, a nepřehánějte to s tím. Věřte technologiím, moderní myčky si poradí s opravdu pořádným nánosem špíny.
3. Žehlení věcí, které nejsou potřeba
Staré úsloví, že každý musí být nažehlený jak panák, už dávno neplatí. A i pokud je vám v čerstvě vyžehleném a vypresovaném oblečení zkrátka lépe a nedáte na něj dopustit, pořád existují artikly, které zkrátka nedává smysl žehlit a jen na tom zbytečně plýtváte kvanta času.
Například prostěradla či povlečení. Žehlíte je? Přestaňte, vůbec nic se nestane, jen budete mít víc času na něco jiného.
Co s tím: Důkladně zvažte, jestli je opravdu bezpodmínečně nutné žehlit všechno, co žehlíte.
4. Uchovávání maličkostí
Zásuvka určená pro nesmysly, které se nikam jinam nehodí a vzájemně k sobě nepasují, ve výsledku vůbec není dobrý nápad. Než totiž mezi těmi všemi víčky, které pochází z bůhvíčeho, gumičkami, kolíčky a dalšími maličkostmi najdete, co potřebujete, uplyne zbytečně moc času.
A neustále podobný šuplík přeorganizovávat a přestavovat je jakbysmet noční můra.
Co s tím: Vytvořte si jeden střídmý organizér s přihrádkami pro každý druh maličkosti, zbytku se prostě zbavte.
5. Kontrolování telefonu
Zdánlivě rychlé prohlédnutí telefonu, prolistování notifikací, přečtení zpráv se jednak může protáhnout na desítky minut, protože zkrátka ztratíte pozornost, a jednak vás při častém opakování připraví klidně o hodiny, když se posčítá.
Co s tím: Neotvírejte telefon jako první věc po probuzení. Během dne si ustanovte několik časových úseků, kdy ho budete kontrolovat a pokuste se je dodržet. Například: Podívejte se na telefon jen v 11:00, 15:00 a 20:00.
6. Nevracení věcí na místo
Nechávání věcí někde v prostoru, protože se pak uklidí všechny najednou, je častá past, do které se chystá spousta českých domácností. Výsledkem je totiž neustálé přesouvání věcí z jednoho místa na druhé, což vede k hledání a časté (zbytečné) reorganizaci.
Zahraniční autoři zmiňují, že nevracení věcí na místo je jeden z nejčastějších domácích návyků zvyšujících každodenní zátěž.
Co s tím: Vědomě se na to zaměřte a vnuťte sami sobě návyk, že je všechno potřeba hned vrátit na místo. Ve výsledku ušetříte čas.
7. Chaos v dokumentech
Kolikrát už jste hledali důležité lejstro, nějakou starou fakturu nebo třeba svůj vlastní rodný list, který najednou potřebujete, protože vám propadla občanka? Hodinám stráveným listováním v haldě papírů ale lze velmi snadno předejít.
Co s tím: Investujte do organizérů a přehledných desek. Rozdělte si dokumenty podle jejich druhu a uspořádejte je podle data tak, aby jakékoliv lejstro netrvalo nalézt déle než půl minuty.
8. Odkládání
Prokrastinace je sice, jak se ukázalo z vědeckých studií, reflexem, který má původ až v pravěku a odvíjí se od snahy mozku o přežití, ale to neznamená, že by snad měla mít v dnešní moderní době místo.
Ne, tím, že odkládáte maličkosti, si vytváříte daleko složitější spletence úkolů, které vás ve výsledku připraví o daleko víc času, než kdybyste udělali všechno hned.
Co s tím: Co můžeš udělati dnes... Však to znáte.
Můžete začít opatrně: Zkuste svému mozku například vnutit pravidlo, že jakmile úkol trvá méně než dvě minuty, je zakázáno ho odkládat a musíte ho udělat hned. Jakmile si vytvoříte takový návyk, můžete ho rozšiřovat a nakonec se kontraproduktivního odkládání zbavit úplně.