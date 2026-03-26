Změna času 2026: Současná pravidla letos končí. Co bude dál?
26. 3. 2026 – 7:59 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Jaro a podzim se stále neobejdou bez tradičního rituálu s posunem času. V říjnu 2026 skončí současná platná legislativa, budeme posouvat naposledy?
Jaro 2026: Přechod na letní čas nám ubere hodinu spánku
První letošní změna klepe na dveře. Jako obvykle připadá na poslední březnovou neděli, která letos vychází na 29. března 2026.
- Co se stane: Ve 2:00 ráno se ručičky hodinek (nebo digitální číslice vašich telefonů) posunou dopředu na 3:00.
- Důsledek: Tato noc bude o hodinu kratší. Dobrou zprávou však je, že slunce bude zapadat později a my si budeme moci užívat delší jarní odpoledne plná světla.
Podzim 2026: Návrat ke standardnímu času
Standardní středoevropský čas (často lidově nazývaný zimní) se vrátí v závěru října, konkrétně v neděli 25. října 2026.
- Co se stane: Ve 3:00 ráno se čas vrátí zpět na 2:00.
- Důsledek: Získáme hodinu spánku k dobru, ale počítejte s tím, že se začne stmívat mnohem dříve, což pro mnohé znamená náročnější období z hlediska psychické pohody.
Tato pravidla platí jednotně pro celou Evropskou unii a většinu evropských států. Výjimku tvoří pouze Island, Rusko, Bělorusko a několik odlehlých norských ostrovů, kde čas zůstává stabilní po celý rok.
Proč se stále střídá? Nekonečný příběh v Bruselu
Původní smysl letního času- tedy úspora elektrické energie díky lepšímu využití denního světla- je v dnešní době moderních technologií prakticky nulový. Evropská komise proto už v roce 2018 navrhla konec střídání, který měl původně nastat v roce 2022.
Kde je problém? Členské státy EU se nedokázaly dohodnout na tom, který čas by měl platit trvale.
- Zastánci letního času argumentují delšími večery pro sport a rekreaci.
- Zastánci zimního (standardního) času poukazují na přirozený biorytmus člověka a lepší viditelnost v ranních hodinách, což je klíčové pro bezpečnost dětí při cestě do školy.
Dokud nebude v rámci EU jasné, zda budeme mít „všichni stejný čas“, nebo se vytvoří časová pásma, střídání bude pokračovat.
Rok 2026 jako legislativní milník
V České republice se změna času aktuálně řídí nařízením vlády z roku 2021. To stanovilo pevné termíny střídání na pětileté období, které končí právě v říjnu 2026. To znamená, že letošní podzimní posun je posledním, který je v současné době schválený zákonem.
Aby střídání pokračovalo i v roce 2027 a dál, bude muset vláda přijmout nové nařízení, nebo- v tom ambicióznějším případě. konečně dospět k dohodě o zrušení tohoto zvyku.