Lunární horoskop na úterý 24. února: Ideální čas pro start projektů, které změní vaši budoucnost
24. 2. 2026 – 7:18 | Magazín | Natálie Kozak
Zapomeňte na sólovou jízdu. Dnešní konstelace přejí těm, kteří umí naslouchat a spolupracovat. Objevte tipy pro harmonické úterý a zjistěte, která jídla byste dnes měli vyřadit z jídelníčku, abyste se cítili plní energie.
Úterý 24. února 2026 nás zastihuje v dynamickém přerodu. Měsíc opouští stabilní vody Býka a vplouvá do vzdušných, komunikativních Blíženců. Tato změna kulis vytváří ideální podhoubí pro vše, co vyžaduje spolupráci, sdílení nápadů a hledání spojenců. Pokud jste doposud váhali se zahájením společného projektu, dnes vám vesmír dává zelenou.
Osmý lunární den je v astrologické tradici dnem vnitřní transformace a přerodu. V kombinaci s přechodem Měsíce do znamení Blíženců se tato energie orientuje směrem ven k lidem. Dnešek nás učí, že individualismus má své hranice a že skutečně velkých cílů lze dosáhnout tehdy, když spojíme síly s ostatními.
Týmová práce
Dnešní konstelace přejí všem formám partnerství. Pokud pracujete na projektu, který se v posledních dnech zadrhl, zkuste k němu přizvat kolegy nebo přátele. Čerstvý pohled a sdílená odpovědnost vdechnou vašim plánům nový život. Blíženci vnášejí do komunikace lehkost a vtip, což usnadňuje i vyjednávání s náročnými partnery.
Hvězdy dnes stojí na straně těch, kteří hledají podporu. Máte-li v hlavě vizi, pro kterou potřebujete nadchnout investory nebo spolupracovníky, je právě úterý tím dnem, kdy vaše slova padnou na úrodnou půdu. Pamatujte však, že klíčem k úspěchu je vzájemný respekt a ochota naslouchat názorům druhých.
Čemu se dnes vyhnout
Zatímco v týmové práci se vám bude dařit, v oblasti byrokracie a cizích peněz raději na chvíli „zatáhněte za ruční brzdu“. Osmý lunární den není nakloněn návštěvám vládních úřadů, soudů ani jednáním o dědictví či pojistkách.
Vesmírná energie dnes nepřeje ani záležitostem týkajících se půjček, výživného nebo správy peněz jiných lidí. Pokud můžete, odložte tyto kroky na později. Mohlo by se totiž stát, že se zapletete do zbytečných administrativních průtahů nebo že dojde k nedorozumění, které by vás později mrzelo. Dnes se věnujte tvorbě a lidem, nikoliv papírům a dluhům.
Zdraví a tělo
Přechod Měsíce do Blíženců zvyšuje citlivost nervové soustavy. Zejména v odpoledních hodinách mohou osoby náchylné k bolestem hlavy pocítit nepříjemné záchvaty migrény. Prevencí je dostatečný přísun čisté vody, větrání prostor a krátké přestávky od modrého světla obrazovek.
Dnešek je také dnem, kdy bychom měli projevit střímost v jídle. Osmý lunární den je spojen s očistou těla. Vyhněte se extrémům, příliš sladká jídla mohou vyvolat únavu, zatímco nadmíra soli zatíží vaše ledviny a zvýší krevní tlak. Ideální volbou jsou lehké saláty, dušená zelenina a bylinkové čaje, které podpoří přirozenou detoxikaci organismu.