Účet za desítky tisíc a konec svobody: Majitele dodávek budou mít od července tuhle povinnost
26. 3. 2026 – 12:05 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Evropská unie utahuje šrouby v přepravě zboží. Instalace chytrého zařízení G2V2 vyjde na desítky tisíc korun, ale největší změnou bude přísné hlídání odpočinku. Máme pro vás podrobný přehled výjimek.
Éra, kdy řidiči dodávek křižovali Evropu s volností osobních automobilů, se nezadržitelně blíží ke svému konci. Evropská unie totiž definitivně schválila pravidla, která část lehkých užitkových vozidel fakticky vyrovná s kamiony. Hlavním symbolem této změny se stává povinná instalace chytrých tachografů, která majitele vyjde na desítky tisíc korun.
Koho se novinka (ne)týká
Kolem nového nařízení panuje řada mýtů, proto je důležité hned v úvodu vyjasnit, na koho unijní metr dopadne. Od 1. července 2026 se povinnost týká vozidel s hmotností nad 2,5 tuny, ale pouze v těchto případech:
- Mezinárodní přeprava zboží: Pokud s dodávkou vyvážíte zboží za hranice.
- Kabotáž: Tedy vnitrostátní přeprava v cizí zemi prováděná zahraničním dopravcem.
Pokud svou dodávku používáte jen pro soukromé účely, jezdíte výhradně po Česku, nebo vezete vlastní materiál pro svou práci (a řízení není vaší hlavní činností), můžete zůstat v klidu. Pro běžné řemeslníky a domácí kutily se nic nemění.
Šmírování, nebo efektivní kontrola?
Srdcem změny je od EU vyžadující instalace zařízení Smart tachograf G2V2. Tato druhá generace chytrých přístrojů dokáže mnohem víc než jen hlídat rychlost a ujetou vzdálenost. Automaticky zaznamenává překročení státních hranic a umožňuje přesně evidovat místa nakládky a vykládky. Identita řidiče a polohové body jsou samozřejmostí.
Důležité upozornění: Ačkoliv se mluví o „sledovací krabičce“, nejde o živý přenos každého vašeho metru. Zařízení slouží primárně pro dálkovou komunikaci s kontrolními orgány (inspekcí), které si tak mohou vybrat podezřelá vozidla k fyzické kontrole, aniž by musely zastavovat každou dodávku na dálnici.
Tvrdý režim
Největší šok pro řidiče nebude montáž samotného přístroje, ale radikální změna denního rytmu. Jakmile je vůz vybaven tachografem, musí řidič dodržovat přísné limity:
- Doba jízdy: Standardně maximálně 9 hodin denně (jen 2x týdně lze prodloužit na 10 hodin).
- Povinné pauzy: Nejméně 45 minut odpočinku po každých 4,5 hodinách za volantem.
- Týdenní limity: Maximálně 56 hodin řízení za týden a přísný strop 90 hodin za čtrnáct dní.
Dosavadní flexibilita, která umožňovala dojet „na jeden zátah“ z Prahy do Paříže, končí.
35 tisíc je jen začátek
Pokud vás legislativa zasáhne, připravte si peněženku. Samotný přístroj sice stojí kolem 20 000 Kč, ale kompletní proces je nákladnější.
- Instalace a kalibrace: V autorizovaném servisu se celková cena za montáž a oživení systému pohybuje kolem 37 000 Kč.
- Karta řidiče: Nezbytný doplněk vyjde na dalších 700 Kč (při elektronické žádosti o něco méně).
Pro malé dopravce však nebude největším nákladem tato jednorázová investice. Skutečnou „drahotu“ pocítí v momentě, kdy budou muset kvůli povinným pauzám a limitům přepracovat své logistické plány. Kontrolní orgány navíc mohou nahlížet do historie dat až 56 dní zpětně, což prakticky vylučuje jakoukoli improvizaci s papírovými záznamy.