Velikonoční cenový šok: Lidl rozjíždí slevy

Maso i klasika na stůl za zlomek ceny
Největší pozornost poutá v letáku maso, které patří mezi hlavní taháky. Vepřová plec vychází na pouhých 49,90 Kč za kilogram, což znamená úsporu až 66 %. Ještě zajímavější je nabídka kuřecích stehenních řízků za 99,90 Kč za kilo, což je cena, která se běžně vidí spíš ve výprodejích.
Nechybí ani tradiční české výrobky. Jihočeské máslo Madeta (250 g) stojí 39,90 Kč a Lidl zdůrazňuje jeho původ. Eidam od značky Lacrum pak vyjde na 14,90 Kč za 100 g, což je označeno jako „super cena“.
Ovoce, sladké i nápoje: lákadla na každém kroku
Velikonoční tabule se neobejde bez ovoce, a Lidl to dobře ví. Hroznové víno (500 g balení) je za 39,90 Kč, tedy o polovinu levnější. Mandarinky se prodávají za 29,90 Kč za kilo, případně za ještě nižší cenu 26,90 Kč v akci.
Z nápojů zaujme klasika: Kofola (2 l) za 19,90 Kč, což je sleva 50 %. Pilsner Urquell (0,5 l) stojí 25,90 Kč po slevě 18 %. Kdo hledá něco silnějšího, narazí na Božkov Originál nebo Bílý za 129,90 Kč.
Sladkosti nezůstávají pozadu. Studentská pečeť Orion vyjde na 64,90 Kč se slevou 34 %, což je nabídka, která může snadno skončit rychle vyprodaná.
Levně i pro domácnost a rychlé nákupy
Leták nezapomíná ani na běžné potřeby. Prací gel Jelen (5 l) vychází na zhruba 299 Kč, přičemž jedna prací dávka stojí jen 2,70 Kč.
Z mléčných výrobků zaujme smetana ke šlehání Olma za 21,90 Kč a tavený sýr Smetanito Giga za 37,90 Kč. Jogurty z Mlékárny Valašské Meziříčí pak stojí pouhých 9,90 Kč, což je sleva 44 %.
K tomu Lidl přidává i akci „2+1 zdarma“ na produkty Favorina, což cílí přímo na velikonoční sladkosti a dekorace.
Lidl tentokrát sází na agresivní cenovou strategii, která má jasný cíl: dostat zákazníky do prodejen ještě před svátky. Některé ceny působí téměř neuvěřitelně, a právě to může být důvod, proč se očekává zvýšený nápor na obchody. Pokud se nabídka rychle vyprodá, nemusí se na všechny dostat.