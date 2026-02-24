Největší jed: Jedna věta, která v Česku ničí vztahy. Zní nenápadně, ale je plná pohrdání
24. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke
V hádce je snadné říct věci, které si ve skutečnosti třeba ani nemyslíme. Ještě horší je ale situace, kdy se jeden považuje za lepšího než ostatní.
Pokud se vztah rozpadne po jedné jediné hádce, stejně neměl budoucnost. A většina vážných známostí, vztahů nebo dokonce manželství opravdu nezkrachuje po jedné rozepři. Když už dojde k rozpadu, bývá to kvůli věcem, které se opakují tak dlouho, až se příslovečné ucho utrhne.
Samozřejmě nelze definovat jednu jedinou konkrétní větu slovo od slova, která by byla nejčastější příčinou. Co už ale určit lze, je společný jmenovatel, princip, který stojí za nejvíce selhanými vztahy.
Jde přitom o velmi prostou věc. Pohrdání. Dávání najevo, že je člověk lepší než ten druhý. Přímé či nepřímé prohlášení o tom, že „Jsem nad tebou. Jsi horší.“
To je ten největší jed.
Renomovaný institut vztahového a sňatkového poradenství The Gottman Institute uvádí: „Pohrdání lze definovat jako výroky, které vycházejí z pozice nadřazenosti. Pohrdání je přitom největší příčinou rozvodu a pro zachování zdravého vztahu musí být bezpodmínečně odstraněno.“
Gottman definuje čtyři největší pohromy vztahu: Kritika (například věty, které začínají "ty vždycky" nebo "ty nikdy"), vymlouvání (přehazování zodpovědnosti za něco na partnera), zazdívání (uzavření se, nechuť komunikovat) a pohrdání. Pohrdání přitom považuje za tu úplně nejzásadnější a jeho přítomnost uvádí jako jasné poznávací znamení vztahu v potížích.
Je totiž rozdíl na něco upozornit, tedy říct partnerovi, že se vám nelíbí něco, co dělá, a pohrdat, tedy dát partnerovi najevo, že se vám nelíbí on sám.
Pohrdání se přitom nemusí omezit do jasných prohlášení, formou pohrdání může být i útočný sarkasmus, posměch, nadávky, pitvoření se a napodobování druhého i prvky neverbální komunikace jako protočení očí či pohrdavý úšklebek.
Když to nejde, tak to nejde a vztah se rozpadne. Pokud ale ještě je co zachraňovat, Gottman popisuje dva postupy, jak na to:
1. Mluvte o sobě, ne o partnerovi.
Zkuste nezačínat věty obviňujícím "Ty...", místo toho uveďte pointu ze svého úhlu pohledu. Tedy například: „Je pro mě velmi důležité přijít včas. Pomůžeš mi s tím?“ namísto „Jsi neschopný, zase jsme se zpozdili.“ a podobně. A to i v případě, že zpoždění opravdu je partnerova vina.
2. Budujte náklonnost a zdravý vzájemný obdiv
Gottman píše: „Nejlepší protijed na pohrdání je vytvoření náklonnosti a obdivu jeden k druhému.“
Což v praxi znamená: Každý vztah bude mít dobré a špatné, povedené i zlé dny a podobně. Zaměřte se na to dobré, všímejte si maličkostí a vzájemně si uvědomte, že právě ony milé detaily na tom druhém jsou velkou součástí, proč je vám spolu dobře.
A věřte tomu, i maličké ocenění toho, co druhý udělal, zlepší náladu a atmosféru v domácnosti jak kouzelný proutek.
Psychologie samozřejmě není úplně exaktní věda, ale také se nejedná o naprostou ezoteriku. Mozek je konec konců také jen stroj, byť s extrémní úrovní složitosti. A rozvod se podle vědeckého modelu dá předpovědět s ohromující 93% přesností. Pokud tedy zpozorujete varovné známky a nechce, aby došlo k nejhoršímu, víte co dělat.
Vztah totiž zpravidla nezemře kvůli konfliktu jako takovému. Zemře kvůli pohrdání.