Velikonoce, jak je neznáte: Pomlázka mizí a lidé si svátky jara přepisují po svém
26. 3. 2026 – 15:31 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Tradice, které jsme považovali za neměnné, se začínají proměňovat. Pomlázka, kraslice a povinné návštěvy příbuzných. Takový obraz Velikonoc máme uložený hluboko v paměti. Jenže realita se začíná měnit. Stále více lidí si tyto svátky upravuje podle sebe, někdy nenápadně, jindy úplně radikálně. Tradice nezmizely, ale přestaly být samozřejmostí.
Velikonoce patří k nejstarším svátkům evropské kultury a jejich význam se v průběhu staletí proměňoval. Letos Velikonoce přicházejí na začátku dubna. Velikonoční neděle připadá na 5. dubna a sváteční pondělí na 6. dubna 2026, což z nich dělá ideální jarní předěl mezi zimou a plnohodnotným nástupem teplých dní. Původně byly spojené s oslavou jara a obnovy života, později získaly silný křesťanský rozměr. Přesto měly ještě donedávna jedno společné – poměrně pevně daný způsob, jakým se slaví. Ten se ale dnes začíná rozpadat.
Lidé už neslaví proto, že musí. Slaví proto, že chtějí
Stále častěji se ukazuje, že lidé se odklánějí od toho, co „se má“, a hledají vlastní způsoby, jak svátky prožívat. Velikonoce tak přestávají být kolektivním scénářem a stávají se osobní zkušeností.
Změna je patrná i v českém prostředí, kde se čím dál častěji diskutuje o smyslu některých zvyků. Nejvýrazněji se to ukazuje u pomlázky. Pro část lidí zůstává symbolem tradice a hravosti, pro jiné představuje zvyk, který už do současného vnímání vztahů nezapadá a spíše je obtěžuje. Proměňuje se totiž citlivost vůči osobním hranicím i důraz na dobrovolnost.
Pomlázka jako symbol, který rozděluje generace
Mladší generace má tendenci přehodnocovat zvyky, které jí nedávají smysl nebo jsou jí nepříjemné. V praxi to znamená, že v mnoha domácnostech pomlázka buď zcela mizí, nebo se mění v symbolické gesto bez fyzického kontaktu. V minulosti se navíc poměrně často stávalo, že někteří muži tento zvyk pojímali velmi razantně, a ženy si tak ze svátečního dne odnášely i nepříjemné následky v podobě modřin.
Starší generace se naopak snaží tradice udržet a předávat dál. Patří k nim barvení vajíček, pečení beránka i samotná koleda, která byla po dlouhá léta přirozenou součástí svátečního dne.
Velikonoce se ale nemění jen v tom, co lidé opouštějí. Proměňuje se i to, co naopak začínají vyhledávat.
Místo návštěv klid. Velikonoce jako mentální restart
Stále více lidí využívá sváteční víkend jako příležitost k odpočinku. Místo nekonečného objíždění příbuzných volí klid, přírodu nebo čas strávený s těmi nejbližšími. Svátky se tak posouvají od povinnosti k vědomé volbě.
Z měst postupně mizí skupiny koledníků, které bývaly běžnou součástí velikonočního rána. Pro mnoho lidí se tento den mění spíše v prostor pro zastavení než pro plnění očekávání.
Roste potřeba zpomalit, vypnout a na chvíli vystoupit z každodenního tempa. Velikonoce, které přicházejí na jaře jako symbol nového začátku, k tomu přirozeně vybízejí.
Minimalismus, příroda a návrat k jednoduchosti
Změna je patrná i v tom, jak svátky vypadají na první pohled. Velikonoce jsou především vnímány jako příchod jara. Místo bohaté výzdoby a přebytku jídla se do popředí dostává jednoduchost. Lidé dávají přednost přírodním materiálům, sezónním surovinám a klidné atmosféře. Estetika se posouvá od okázalosti k minimalismu, který působí přirozeněji.
Velikonoce se tak stále častěji nesou v duchu drobných radostí, které nepůsobí okázale, ale o to víc mají osobní význam.
Velikonoce už nemají jednu podobu
Velikonoce dnes nemají jednu jedinou podobu. Pro někoho zůstávají pevně spojené s tradicí, jiný si z nich vybírá jen to, co mu dává smysl, a další je slaví úplně jinak. Společným jmenovatelem se postupně stává autenticita.
Možná se zdá, že Velikonoce ztrácejí svou původní tvář. Ve skutečnosti ale spíš odrážejí proměnu společnosti. Dříve šlo o to dodržet tradici. Dnes jde o to, aby dávala smysl. A právě v tom může spočívat jejich nová síla.