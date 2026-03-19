Piloti mysleli, že snad vidí UFO: V pěti kilometrech nad zemí se vznášel muž na zahradní židli
19. 3. 2026 – 10:16 | Magazín | Jiří Rilke
„Chlap nemůže jen tak doma sedět na zadku,“ bylo motto muže, který se rozhodl splnit svůj vzduchoplavecký sen. Svépomocí. Na zahradním nábytku.
Snad každý z nás měl v mládí slabší chvilky a jen se studem vzpomíná na zkušenosti, které by raději neměl, když ho kdysi napadlo provést něco mimořádně hloupého. Je ale velmi pravděpodobné, že drtivá většina z nás by nemohla konkurovat jistému muži jménem Larry Walters.
Tento americký řidič náklaďáku měl celoživotní sen létat. A, nutno smeknout, na rozdíl od spousty lidí, kteří pro svůj sen nakonec nikdy nic neudělají, se Larry rozhodl si ho splnit. Pěkně po svém.
Podle dobových záznamů magazínu Smithsonian vyrazil do akce 2. července roku 1982. Popadl zahradní židli z vlastního dvorku, připevnil k ní více než 40 dvoumetrových meteorologických balónů, připoutal se k sedadlu, uvolnil kotvu a... Vystřelil do oblak.
Počítal, že se vznese maximálně dvacet třicet metrů, jenže fyzika měla poněkud jiné záměry a vyděšený Larry vystoupal až do výšky pěti kilometrů, kde se prolétajícím pilotům komerčních dopravních letadel naskytl pohled, který opravdu nepřichází víckrát než jednou za život: Uprostřed oblohy spatřili promrzlého chlápka na židli s balonky, jak křečovitě svírá vzduchovku.
Tu si Larry vzal samozřejmě schválně a ne proto, aby se snad bránil drakům či útočil na týpka na rogalu. Plánoval, že s ní prostřelí balónky, když se bude chtít dostat zpátky na zem. Zbraň mu sice velmi rychle vypadla z promrzlých prstů a už ji nikdo nikdy neviděl, ale Larry díkybohu stihl proděravět alespoň několik balonů, což stačilo, aby začal klesat.
Na zemi se pak při přistání zapletl do elektrických drátů a následovalo drama za pomoci záchranných složek. Larry nakonec vyvázl zmrzlý, příšerně vyděšený, ale zcela bez zranění.
„Zní to divně, ale vážně je to pravda. Tenhle chlápek naplnil balony heliem, popadl vzduchovku a prostě odletěl,“ smál se policejní důstojník Rod Mickelson, když ve své době popisoval kuriozní událost pro The New York Times.
Úřady chtěly Larryho nezodpovědné jednání potrestat, jenže se jednalo o tak bezprecedentní případ, že si nikdo nebyl jistý, co vlastně Larry porušil: „Víme, že porušil nějakou část zákona pro letectví a dáme mu pokutu hned jak přijdeme na to kterou. Kdyby měl alespoň pilotní licenci, mávli bychom rukou. Jenže on nemá ani tu,“ lomil rukama bezpečnostní inspektor Neal Savoy.
Larry podle všeho nakonec dostal pokutu 1500 dolarů. Nevíme, za co přesně, ale mohlo jít například o nějaký druh veřejného ohrožení.
Své létající křeslo pak věnoval okolo postávajícímu výrostkovi, který sledoval jeho dramatické přistání. A právě tento výrostek jej už jako dospělý muž o třicet let později přinesl muzeu Smithsonian. Židli, která se podívala do pěti kilometrů nad zemí, si tak můžete osobně prohlédnout právě tam.
„Od malička jsem snil o tom, že se proletím po jasné modré obloze. A z milosti boží, to jsem si tedy opravdu splnil. Znovu bych to ale neudělal za nic na světě,'' nechal se slyšet sám Larry Walters.