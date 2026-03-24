Web odhalil, kteří herci bylo v roce 2025 nejlépe placení a první místo by tipnul málokdo
24. 3. 2026 – 11:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Adam Sandler ovládl Hollywood a s miliardovými výdělky nemá konkurenci. Zatímco filmový průmysl prochází změnami, největší hvězdy si dál přicházejí na astronomické částky – a boj o miliony je ostřejší než kdy dřív.
Adam Sandler se znovu směje cestou do banky – a tentokrát hlasitěji než kdy dřív. Z herce, kterého kdysi mnozí kritici odepisovali jako „jen komika“, se stal absolutní král výdělků v Hollywoodu. V době, kdy filmový průmysl prochází nejistotou, kina bojují o diváky a velká studia šetří, si Sandler jede vlastní ligu. A ta je pořádně výnosná.
V roce 2025 si přišel na zhruba 48 milionů dolarů, což je přibližně 1,1 miliardy korun. A nejde jen o jednorázový úspěch – Sandler už roky těží z chytrého rozhodnutí vsadit na Netflix. Zatímco jiní herci jsou závislí na úspěchu v kinech, on má jistotu obřích výplat bez ohledu na to, jak jeho filmy dopadnou u diváků. Právě tahle strategie z něj udělala nejstabilnější a zároveň nejlépe placenou hvězdu současnosti.
Velký podíl na jeho letošním triumfu má návrat kultovní postavy ve filmu Happy Gilmore 2. Fanoušci na pokračování čekali desítky let a Netflix dobře věděl, proč do projektu investuje. Sandler navíc zazářil i ve filmu Jay Kelly, kde ukázal, že není jen komik, ale zvládne i vážnější role. Výsledkem byla nejen tučná výplata, ale i nominace na Zlatý glóbus.
Hollywoodské miliony: hvězdy, které dýchají Sandlerovi na záda
Hned za Sandlerem se drží nestárnoucí Tom Cruise, který si vydělal přibližně 46 milionů dolarů, tedy asi 1,05 miliardy korun. Cruise opět vsadil na risk – místo vysokého honoráře předem si vyjednal podíl z tržeb. A jakmile film Mission: Impossible – Poslední zúčtování vydělal stovky milionů, jeho konto raketově narostlo. Cruise tak znovu dokázal, že nejen běhá po střechách a skáče z letadel, ale umí i skvěle počítat peníze.
Na třetím místě skončil Mark Wahlberg s přibližně 44 miliony dolarů, tedy zhruba 1 miliardou korun. Z bývalého rappera se stal neúnavný dříč, který točí jeden projekt za druhým. Streamovací služby ho milují – je spolehlivý, akční a přitahuje publikum. Jen za jeden film Play Dirty si měl přijít na desítky milionů, a to ještě převzal roli po Robertu Downeym Jr.
Scarlett Johansson potvrzuje, že ženské hvězdy už dávno nehrají druhé housle. S výdělkem kolem 43 milionů dolarů, tedy asi 980 milionů korun, se stala nejlépe placenou herečkou roku. Její návrat do světa dinosaurů ve filmu Jurassic World: Rebirth byl trefou do černého. K tomu si připočtěte režijní debut a další prestižní projekty – Johansson zkrátka jede na plný plyn.
Pětici uzavírá Brad Pitt, který si přišel na zhruba 41 milionů dolarů, tedy asi 940 milionů korun. Jeho film F1 byl jedním z největších taháků roku a Pitt si navíc vyjednal podíl ze zisků, což mu přineslo další miliony navíc. Ve svých letech tak dokazuje, že charisma a zkušenosti mají v Hollywoodu pořád obrovskou hodnotu.
Sláva už nestačí, ale ti nejlepší si stejně přijdou na své
Hollywood se mění rychleji než kdy dřív. Zatímco dřív stačilo slavné jméno na plakátu, dnes ani to nemusí zajistit úspěch. Některé velké hvězdy v poslední době narazily a jejich filmy propadly. Do popředí se navíc tlačí influenceři, sportovci nebo hudebníci, kteří často vydělávají ještě víc. Přesto jedno zůstává jisté – ti největší hráči si své místo dokážou udržet. Streamovací služby jako Netflix nebo Apple navíc změnily pravidla hry. Herci už nemusí riskovat, jestli film vydělá v kinech. Dostanou zaplaceno předem, a často velmi štědře.
A právě Adam Sandler je důkazem, že kdo se dokáže přizpůsobit, vyhrává. Z outsidera se stal finanční fenomén, který nemá konkurenci. A pokud bude Hollywood pokračovat tímto směrem, jeho smích bude znít na vrcholu ještě hodně dlouho.