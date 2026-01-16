Dejte pozor a ušetříte tisíce. Největší neviditelní zloději elektřiny: Není to lednice ani televize
16. 1. 2026 – 9:30 | Magazín | Jiří Rilke
Na starou lednici už si dneska nejspíš dává pozor úplně každý, nástrahy se už dávno ale neskrývají jen v chladničkách.
Nejspíš všichni majitelé domů a lidé, kteří kdy museli zaplatit alespoň několik záloh za elektřinu, vědí, že například na staré lednice je potřeba si dát mimořádný pozor, protože zastaralá chladnička umí ročně spotřebovat tolik proudu, že by se za to rovnou mohla pořídit nová.
O topení také všichni víme a právě vyhřívání se na energetickém rozpočtu domácností podepisuje nejspíš největším podílem, jenže co naplat: V zimě prostě musíme, protože mrznout přeci nebudeme.
Existuje ale nástraha, na kterou si moc lidí problém nedává a připravují se tak o možnou úsporu: Totiž spotřebiče v pohotovostním režimu. A nemusí se vůbec jednat o ta největší zařízení, naopak může jít o úplně malou elektroniku, která je ale permanentně v provozu.
Může jít například o následující:
• Wi-fi routery
• Televize, herní konzole či počítače v pohotovostním režimu spánku
• Mikrovlnka a jiné spotřebiče s časovačem
• Nabíječky a adaptéry, které mohou i bez připojeného zařízení odebírat energii "do nikam".
Podle některých odhadů může samotný router nebo televize v režimu „vypnuto“ spotřebovat desítky kilowatthodin ročně, což dělá stovky korun navíc na každém účtu.
Což se upřímně nezdá jako až taková tragédie, ale to se pořád bavíme o jednom jediném spotřebiči. Když se spící zloději posčítají za celou domácnost, studie ukazují, že může najednou jít o až 10 % celkové spotřeby. Což se u rodinného domu může rovnat třeba 5 000 korunám. A to už je částka, nad kterou se mává rukou o poznání hůře.
Cesta k úsporám přitom vůbec nemusí být složitá:
• Zapojte zařízení do rozdvojek s vypínačem a když je nepotřebujete, kompletně je vypněte.
• Vytahujte nabíječky ze zásuvek, když je nepoužíváte.
• Používejte úsporný nebo ekologický režim u všech spotřebičů, které ho nabízejí.
• Investujte do moderních zařízení s nízkou spotřebou: Peníze se vám brzy vrátí formou nižších účtů.