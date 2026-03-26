Leoš Mareš končí s letními akcemi: "Už nejsem festivalový typ," přiznal
26. 3. 2026 – 13:16 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný moderátor prozradil, jak na tom je, když přijde na velké festivaly a několikadenní akce.
Oblíbený moderátor Leoš Mareš koordinoval tiskovou konferenci k nadcházejícímu extrémně populárnímu a náležitě obrovskému tanečnímu festivalu Beats for Love, která mezi 1. a 4. červencem promění industriální areál Dolních Vítkovic v Ostravě ve světové centrum taneční scény.
Leoš nicméně na tiskovce dělal to, co umí velmi dobře: Moderoval. Sám si podle svých slov nechá Beats ujít, protože ho na podobné akce už prostě a dobře neužije.
Celá jeho kariéra je úzce provázaná s hudbou, na festival se samozřejmě nechystá proto, že by snad zanevřel na tanec nebo hudbu, ale, jak lze číst mezi řádky jeho vyjádření, festivaly jako takové zkrátka nemá rád dost na to, aby mu kvůli nim stálo za to složitě organizovat logistiku několikadenního pobytu.
„Už nejsem moc festivalový typ. Být někde tři čtyři dny už vyžaduje hodně plánování, musíte to opravdu milovat a vyžaduje to velkou přípravu. Takže je to spíš možná trochu lenost. Musíte totiž celou tu karavanu nějak zabezpečit a malé dítě s vámi nepojede,“ řekl doslova pro eXtra.cz.
Když ale přijde na hudbu jako takovou, čím dál tím víc ho zajímají věci, které mu až dosud unikaly: „Mám svůj playlist, teď mám třeba v autě Otise Reddinga. Je skvělé objevovat muziku, která mi během života proklouzávala mezi prsty. Poslouchám staré desky, mám vinyly a poslouchám ucelená alba. V dnešní době jsou už jenom singly a hity, což je, jako byste četli jen nějaké hezké pasáže z knížky,“ posteskl si.
Sám se za DJe či muzíkanta už moc nepovažuje: Jeho angažmá na Evropě 2 vnímá jako moderované pouštění písniček než budování rytmů a tvoření atmosféry, jak to dělají skuteční DJové.
Na své staré rapové hity ale nedá dopustit: „Musím říct, že každá píseň na mých albech je svým způsobem klenotem, minimálně pro mě. Vždycky si za tím stojím. Je to pro mě výpověď doby, tenkrát to mělo určitě smysl a z tohoto pohledu mě to nesmírně baví,“ přikyvoval slavný spíkr.