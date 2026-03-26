Kus vesmíru prorazil střechu domu! Žena našla v obýváku něco neuvěřitelného
26. 3. 2026 – 11:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Poklidné odpoledne v Houstonu přerušil ohlušující třesk a záblesk na obloze. To, co následovalo, připomíná scénu z filmu – fragment meteoritu prorazil střechu rodinného domu a skončil přímo v obýváku.
Obyvatelé předměstí Houstonu zažili něco, co většina lidí nikdy nezažije ani jednou za život. Poklidné sobotní odpoledne se během několika vteřin změnilo v dramatickou scénu připomínající katastrofický film. Oblohu rozzářila oslnivá ohnivá koule, následoval ohlušující třesk a vzápětí přišel šokující objev přímo uvnitř jednoho domu. Z nebe totiž doslova spadl kus vesmíru.
Sherrie Jamesová se ocitla v centru této neuvěřitelné události. Ve svém domě v severozápadní části okresu Harris objevila těžký kámen, který prorazil střechu i dvě patra. Podle jejího popisu objekt dopadl obrovskou silou, prošel konstrukcí domu, odrazil se od podlahy ložnice v horním patře, narazil do stropu a nakonec skončil vedle televize. Jen shodou okolností nebyl nikdo zraněn.
Celému incidentu předcházel dramatický moment, kdy lidé v širokém okolí slyšeli zvuk připomínající explozi. Někteří obyvatelé popsali dlouhé dunění, jiní uvedli, že se jejich domy otřásly. Přesto byla obloha bez mráčku. Svědci zároveň zahlédli jasný záblesk a ohnivou kouli, která na pár sekund ozářila denní oblohu. V tu chvíli ale nikdo netušil, že jeden z úlomků skončí přímo v obývaném domě.
Hasiči byli nejprve přesvědčeni, že by mohlo jít o předmět spadlý z letadla. Situace se však rychle změnila, když začaly přicházet další zprávy o světelném úkazu na obloze. Krátce nato bylo jasné, že šlo o mnohem vzácnější jev – fragment meteoritu, který explodoval nad severní částí Houstonu.
Průlet meteoritu a exploze nad Texasem
NASA později potvrdila, že šlo o zhruba tunový objekt o průměru přibližně jeden metr. Meteorit se stal viditelným ve výšce asi 79 kilometrů nad oblastí Stagecoach a následně se řítil rychlostí přibližně 56 000 kilometrů za hodinu směrem na jihovýchod. Ve výšce zhruba 47 kilometrů nad oblastí Bammel se rozpadl na několik částí.
Právě tento rozpad způsobil silnou tlakovou vlnu, která se šířila krajinou a vyvolala hlasité rány slyšitelné v širokém okolí. Energie uvolněná při explozi odpovídala přibližně 26 tunám TNT. Není proto divu, že lidé měli pocit, jako by slyšeli výbuch.
Meteor byl navíc mimořádně jasný. Odborníci jej označili za ohnivou kouli, tedy jev jasnější než planeta Venuše. Dopplerův radar zaznamenal i menší úlomky dopadající mezi oblastmi Willowbrook a Northgate Crossing. Podobné události sice nejsou extrémně vzácné, ale jen výjimečně končí tak dramaticky – zásahem domu.
Denně přitom na Zemi dopadá zhruba 48,5 tuny vesmírného materiálu. Většina těchto objektů však shoří v atmosféře a na povrch se dostane jen malé procento. Pravděpodobnost, že meteorit zasáhne obydlený dům, je extrémně nízká, což z případu v Houstonu dělá skutečnou raritu.
Zájem o meteority
Takové události pravidelně přitahují pozornost lovců meteoritů, kteří se okamžitě vydávají do terénu hledat vzácné fragmenty. Ty mívají velikost od malého oblázku až po pěst a na sběratelském trhu mohou mít vysokou hodnotu. Není proto překvapivé, že i v případě Houstonu se začali objevovat zájemci.
Kámen nalezený v domě Sherrie Jamesové má přibližně velikost golfového míčku, ale je nezvykle těžký. Podle odborníků jde s velkou pravděpodobností o meteorit, tedy úlomek asteroidu starý miliardy let. Takový předmět je nejen vědecky cenný, ale může mít i značnou finanční hodnotu.
Majitelka domu proto přiznala, že zvažuje jeho prodej. Nabídky už údajně začaly přicházet a zájem o tento neobvyklý suvenýr z vesmíru roste. Příběh, který začal hlasitým třeskem a dírou ve střeše, tak může skončit nečekaným ziskem.
Celý incident však zůstává především fascinující připomínkou toho, jak nepředvídatelný je vesmír. Zatímco většina lidí sleduje padající hvězdy jen jako romantický úkaz na noční obloze, v Houstonu se jeden takový moment proměnil v dramatickou realitu, která doslova prorazila střechu domu.