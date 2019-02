Z počátků českého lyžování

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Helena Kalendová

Jaká by to byla zima bez pořádného lyžování, kterého si právě letos mohou příznivci tohoto sportu užívat měrou vrchovatou! A jak to vlastně všechno začalo?

čtěte dále: Sedmilhář Hašek vystrkuje růžky a chce pomáhat a zachraňovat

čtěte dále: Za každou uťatou hlavu narostou dvě další