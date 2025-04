Smutek musí ven: Před domem Aničky vzniklo pietní místo, lidé nechávají dojemné vzkazy

Vzkazy, slova posledního rozloučení, ale i květiny a svíce nyní zdobí improvizované pietní místo věnované Aničce Slováčkové.

Odchod talentované, oblíbené a příliš, příliš mladé Anny Slováčkové zasáhl úplně všechny. Herci i známé osobnosti skládají soustrasti a rozesmutnělí lidé přinesli tolik svíček, květin a andělů, že před domem Aniččiných rodičů vzniklo samo od sebe improvizované pietní místo.

Oba rodiče, tedy Dáda Patrasová i Felix Slováček, se u piety pravidelně ukazují, čtou si vzkazy a občas pořídí i nějakou fotografii na památku. A květiny i svíce stále přibývají.

„Aničko, budeme na tebe vzpomínat celý život,“ stojí tu vedle květů. „Aničko, byla jsi inspirující a skvělou osobností. Nezapomenu na tu dobrou energii, statečnost a vše dobré, co jsi v sobě měla. Díky za tvoji práci,“ píše se hned vedle. „Milá A. J., co jsi nestihla udělat na tomto světě, to zvládneš v tom dalším.“

Anička zemřela v neděli večer, obklopena rodinou, jak si sama přála.

zdroj: Profimedia.cz