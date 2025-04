Legendárnímu Michalu Suchánkovi vystřelili oko: Už nikdy nebude vidět jako dřív

Stačila jedna nepříjemná nešťastná náhoda a slavný bavič měl zaděláno na pořádné problémy.

Slavný komik a bavič Michal Suchánek měl mimořádnou smůlu: Při natáčení zábavného skeče v pořadu Partička měli s kolegy vystřelit konfety nad sebe, místo toho ale jedna z nich nešťastnou náhodou trefila Suchánka přímo do oka.

O oko pak sice vyloženě nepřišel, ale neměl k tomu moc daleko: „Trochu mi to štípalo, tak jsem běžel na záchod. Tři čtyři dny mě to řezalo, štípalo. Pak už to bylo dobrý a za rok jsem přestal vidět. Kromě toho se mi zezadu utrhla sítnice,“ prohlásil Suchánek v podcastu Čestmíra Strakatého.

Lékaři nabízeli transplantaci rohovky od mrvého dárce, z čehož ale Suchánek nadšením moc netryskal: „Mohl to být osmdesátiletý chlap, který byl ožralý na kole, oni mu to vyndají a zjistí, že měl třeba 8 dioptrií,“ ušklíbl se.

Suchánek kvůli zraku absolvoval už několik operací – dostal do oka silikon se speciální čočkou, kvůli komplikacím pak ale musel na další operaci. Nyní čeká, co se vlastně bude dít dál, že ale už nikdy neuví jako dřív, je prakticky jisté.