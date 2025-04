Česká národní banka nakoupila pět tun zlata. Hádejte, kolik už má celkem

Česká národní banka (ČNB) nakoupila za první čtvrtletí zhruba pět tun zlata, nákup pokračoval podobným tempem jako v předchozích kvartálech.

Ke konci března měla centrální banka v rezervách 1,807 milionu troyských uncí zlata, což odpovídá 56,2 tuny. Jeho hodnota tvořila 3,6 procenta devizových rezerv centrální banky. Vyplývá to z údajů o struktuře devizových rezerv, které dnes ČNB zveřejnila. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti uvedl, že do roku 2028 by měly zlaté rezervy dosáhnout 100 tun.

Hodnota zlata v rezervách byla ke konci března 5,56 miliardy dolarů (127 miliard korun). Celková hodnota devizových rezerv ČNB byla 152,5 miliardy dolarů (3,519 bilionu korun). Většinu devizových rezerv tvoří dluhopisy.

"Zlato je pojistkou proti inflaci i geopolitickým rizikům. I když jeho podíl je zatím nízký, naznačuje to dlouhodobý záměr budovat stabilní a odolné rezervy. Přikoupení pěti tun v prvním čtvrtletí stále představuje relativně nízký podíl celkových rezerv. Ve srovnání s některými zahraničními centrálními bankami, které drží desetinu až pětinu rezerv ve zlatě, má ČNB stále prostor ke zvyšování této složky," řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba. V prostředí zvýšené globální nejistoty a pokračujících inflačních tlaků dává podle něj taková strategie smysl.

Centrální banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022. Ke konci roku 2022 ho měla v rezervách zhruba 12 tun. Na konci roku 2023 vzrostl objem zlatých rezerv na 30,7 tuny, na konci loňského roku dosáhl 51,2 tuny.

Po rozdělení Československa měla ČNB v rezervách 63,3 tuny zlata, což byla nejvyšší hodnota. Pokud budou nákupy zlata pokračovat současným tempem, lze očekávat její překonání ve třetím čtvrtletí letošního roku. Nejmenší zlaté rezervy měla centrální banka v roce 2019, kdy činily osm tun.

Zlato, které má ČNB v rezervách, není všechno fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jeho část. Většina je v zahraničí, například v trezorech britské centrální banky.

Zlato v rezervách ČNB:

Datum miliony troyských uncí tuny miliony dolarů miliardy korun 31.3.2024 1,144 35,582 2499,47 57,12 30.6.2024 1,334 41,492 3081,86 70,43 30.9.2024 1,492 46,406 3984,31 91.06 31.12.2024 1,645 51,165 4297,24 98,24 31.3.2025 1,807 56,204 5563,50 127,19

Zdroj: ČNB