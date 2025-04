Legendární zpěvák se chystá skončit: "Budu z toho smutný, ale připravuju se na to"

Ikonický frontman slovutné kapely Olympic přiznává, že moc dlouhou kariéru už mu zdraví nedovolí.

Nezaměnitelná kapela Olympic křtila novou desku a byla to akce ve velkém stylu: 23. řadové album s názvem Bombarďák je moc tvrdé na to, aby ho někdo smáčel šampaňským či jinou podobně trapně zženštilou tekutinou. Ne, Bombarďák se křtil benzínem.

Netradiční způsob a rozlévání vysoce hořlavé kapaliny sice neznělo úplně bezpečně, ale nakonec všechno proběhlo v pořádku a pánům z Olympicu, kterým na akci zdárně sekundovala kapela Lucie, se nic nestalo. S novým albem se Olympici rovnou chystají na turné.

Slavný zpěvák a frontman kapely Petr Janda si pak krátce popovídal s redakcí magazínu Super.cz. A vedle žertů o desce a hořlavinách přišlo i na vážnější témata: Janda přiznal, že si uvědomuje, že bude muset skončit. A že to nejspíš není hudba úplně extrémně vzdálené budoucnosti.

Lehké to ale nebude, protože hudba je doslova jeho život: „Až vám bude tolik jako mně, taky budete uvažovat o konci. Ne že bych to chtěl zabalit hned zítra. Ale prostě se na to připravuju. Pro mě to bude velmi obtížné rozhodnutí. Protože je to můj velký koníček celý život, mám to hrozně rád a zatím bez toho nedokážu být, denně to držím v ruce a ráno vstanu s tím, že si zabrnkám na kytaru. Takže až se to definitivně přiblíží, budu z toho velice smutný,“ přiznal.

Smutný samozřejmě nebude jen on, přidají se i davy věrných fanoušků, kteří moc dobře vědí, že bez Jandy není Olympic, a bez Olympicu už nikdy nebude český rock takový, jaký býval.

Roli samozřejmě hraje i zdraví, zpěvák měl koncem minulého roku poměrně vážné potíže: „Teď se tomu směju, ale asi to bylo vážné, no. Ne že bych se cítil úplně nejlíp, ale asi jsem v pořádku, protože na kontrolu jsem objednaný až v polovině dubna, což jsou tři měsíce od operace. Tak zřejmě počítají s tím, že budu OK, jinak bych šel dřív. Mám ty chytré hodinky, co mi doktoři doporučili, všechno si měřím, i tlak, a všechny parametry jsou dobré,“ pochvaloval si. Tak snad už bude jen líp.