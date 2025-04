Pánové, pozor! Půvabná Michaela Pecháčková ze seriálu ZOO zrudla a prozradila, jak to má s randěním

Pohledná blondýnka se momentálně věnuje především kariéře. Ale kdo ví, třeba jen čeká na toho pravého.

Michaela Pecháčková je Sid ze seriálu ZOO. A byť je herečce pouhých 21 let a život má prakticky před sebou, na obrazovce už si prošla vztahovou bouří a dokonce si zahrála i těhotenství.

„Je to pro mě všechno nové, to natáčení s bříškem, to bylo hodně nové. Já jsem měla tendenci si ho hladit, furt si na něj šahat, i když jsem ho pak už neměla. To natáčení s miminkem je kouzelný a já se strašně moc věcí učím za běhu, tak se mi to třeba bude jednou hodit,“ usmívala se při rozhovoru s redaktorem Super.cz.

Že by ale ze simulovaného těhotenství najednou dostala chuť na to skutečné, se zatím říct nedá: Jednou o tom prý uvažovat nejspíš bude, ale momentálně to není na stole.

Nevypadá to ani, že by zrovna v tuto chvíli vůbec bylo s kým. Po dotazu, zda v jejím životě figuruje nějaký muž, totiž půvabná kráska zrudla a po chvíli roztomilého přemýšlení prohlásila diplomatické: „V mém životě je to momentálně hodně pracovní.“

Jinak řečeno: Nikoho zrovna nemá a svůdníci tak mají šanci. Jen by asi museli předvést něco opravdu neobvyklého, protože Míša má vážně práce víc než dost.