Tři znamení zvěrokruhu, která se v obchodě neztratí: Kdo umí skvěle nakoupit a komu peníze nepatří do ruky?

Jarní energie proudí světem a přináší s sebou chuť experimentovat, což se ale v obchodě nemusí vždycky úplně vyplatit.

Blíženec

Lidé zrození pod znamením Blíženců se zpravidla mohou spolehnout na svou výřečnost, intelektualitu a schopnost komunikace. Jenže právě proto, že jsou zvyklí na nadvládu svého stříbrného jazyka, zabolí o to víc, když to zkrátka jednou nejde. A nic nefunguje věčně, což je případ právě tohoto období.

V dubnu si zkrátka dejte pozor, nechystejte se na žádné investice, nezačínejte nové projekty, které potřebují vstupní kapitál, nekupujte nic většího a i u běžných nákupů někde v supermarketu se radši zamyslete, jestli opravdu potřebujete další sadu pánví. Jaro je omamné a člověk má chuť se rozlétnout do dáli, jak doslova, tak metaforicky. Nedělejte to ale s penězi, není na to dobrá doba – radši se zaměřte na duševní rozvoj a mentální pohodu. Kdo to udělá, dosáhne brzy velmi příjemného vnitřního klidu.

Rak

Rakům naopak hvězdy přejí a nakládání s penězi se nemusí bát. V průběhu měsíce narazí na hned několik možností velmi výhodného nákupu, který, pokud se rozhodnou ho provést, jim bude dělat radost ještě dlouhou dobu. Doba přeje experimentům a je příznivá i mírnému riziku.

Jen je potřeba dát pozor a peníze při takovém jednání moc nevystavovat, protože hrozí, že si ostatní všimnou a Raci pak budou muset odhánět další zájemce, kteří to s nimi nebudou myslet úplně dobře. Rozeznat je bude tento měsíc velká výzva.

Nemusíte se ale bát, hvězdy jsou vám momentálně nakloněny a zacházení s financemi vám půjde příjemně od ruky.

Střelec

I Střelci budou mít výjimečný měsíc, který se bude trochu vymykat zažitým zvyklostem: Střelci jsou rození dobrodruzi, kteří potřebují zažívat něco nového a neustále si rozšiřovat obzory... Až na to, že momentálně působí spíš opačně a pro své okolí jsou jak stabilní skála, o kterou je možné se vždycky opřít.

Toto poměrně zvláštní a nezvyklé rozpoložení se promítne i do zacházení s penězi: Střelci jsou momentálně bezpečnější než banka, své finance si pevně hlídají a nehrozí, že by je zbytečně rozhazovali.

Dejte ale pozor, i opatrnost má své meze a jasně, být také jednou symbolem stability je velmi osvěžující, ale nic se nemá přehánět. Jakmile dojde na metaforické vrtání kolena, nebojte se také něco málo utratit. Nikdo totiž nemá rád úplnou držgrešli.