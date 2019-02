Hurá do boje s extremismem společně s Okamurou

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Václav Štefan

Je SPD největší obětí cílených útoků, nenávisti a agrese? Může být Tomio Okamura dobrým bojovníkem proti extremismu? A co na to Jaromír Balda?

Do boje proti extremismu v České republice se s vervou pustil někdo, od koho by to člověk jen těžko očekával. Parlamentní strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se na začátku týdne na internetu vytasila s dojemným videem pojmenovaným "Za Českou republiku bez extrémismu" (povšimněte si neobvyklého psaní slova extremismus s čárkou nad e).

Video se objevilo hned na několika místech - na oficiálním instagramu Tomia Okamury, na jeho YouTube kanálu a několikrát i na facebooku. Třeba právě na oficiálním FB předsedy SPD má video již kolem třiceti tisíc zhlédnutí.

Minutu a půl dlouhý spot se snaží krásně hrát na city a za doprovodu pomalé, smutné hudby si můžeme prohlédnout některé politiky SPD, včetně jejího předsedy, jak beze slova stojí s papíry s nápisy jako "nenávist", "násilí" nebo "agrese". To je navíc proloženo ukázkami nejrůznějších útoků na hnutí, jako jsou výhružné komentáře na sociálních sítích nebo ničení volebních plakátů.

Video končí dojemnou větou: "Dnes útočí extrémisté na SPD, zítra mohou útočit na vás." Jednomu z toho až ukápne slzička a hned má chuť Tomia Okamuru a jeho kolegy obejmout a říct jim, že všechno bude v pořádku.

Nebohý otloukánek

Jinak řečeno, hnutí SPD se tu zkrátka snaží tvářit jako nevinná, bezúhonná oběť zlého "extremistického" okolí, které jí z nepochopitelných důvodů ubližuje. Co si budeme povídat, výhružné a sprosté vzkazy na internetu nejsou hezká věc a je smutné, že se dějí. Stejně tak není ani správné vandalské ničení plakátů a rozbíjení cizího majetku. Ale že by to byla taková tragédie a vzácný projev extremismu cílený jen na SPD, jak se hnutí snaží naznačit?

Vždyť to jsou věci, které se politikům a politickým stranám vždycky děly a stále dějí. Asi těžko bychom našli nějaké politické uskupení, kterému nikdy nikdo nic nezničil, nestrhl, nepočmáral nebo nerozmlátil. Stejně tak je hodně utopistická představa, že tu máme stranu, jejímž členům nikdy nikdo nepsal výhružné zprávy a sprosťárny. SPD ze sebe tak zbytečně dělá ubrečeného otloukánka.

Kdyby podobně ublíženě na všechny takovéto "extremistické" projevy reagovala celá česká politická scéna, tak politici asi od rána do večera nedělají nic jiného, než že točí videa, kde se tváří smutně.

Navíc je úsměvné, že s podobným spotem vyrukovalo právě kontroverzní uskupení, jako je SPD Tomia Okamury, které má samo k extremismu slušně našlápnuto. Právě tato absurdita se stala vděčným materiálem pro internetové vtipálky, kteří se ihned videa chytli a na SPD se snesla vlna posměchu. Lidé tak třeba s humorem na název "Za Českou republiku bez extremismu" reagovali hláškami o tom, že se Okamura chystá svoje hnutí konečně rozpustit, a podobně.

Humoru do karet hrálo i to, že politici z SPD nedodrželi jedno z důležitých pravidel internetu: Nikdy se nefoťte nebo nenahrávejte, jak v rukou držíte jednoduchý bílý papír s nápisem. A už tuplem ne, pokud jste veřejně známá osoba. Tedy pokud zrovna nechcete udělat radost internetovým vtipálkům.

Většinou se totiž stane, že vznikne slušná řada fotomontáží, kde vám váš původní text vymění za něco jiného. To se pochopitelně stalo i nyní a sociálními sítěmi začala kolovat řada předělávek, kde se například Tomio Okamura a poslanec Jiří Kobza hlásí ke kampani #MeToo. Tématu se chytil i známý český kolážista TMBK a předsedovi SPD dal do rukou ceduli, parodující porno castingy.

Kdo je tu extremista?

V rámci SPD skutečně boj proti extremismu působí trochu groteskně ve stylu známého pořekadla "zloděj křičí: chyťte zloděje". Pro připomenutí: hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury se například dostalo i do výroční zprávy o extremismu za rok 2017, ač není ministerstvem vnitra přímo vnímáno jako extremistický subjekt.

"Hnutí SPD není z pohledu definice Ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Oficiálně se distancovalo od totalitních ideologií a ani skrytě, např. prostřednictvím symboliky, se k nim nehlásí. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran," píše se ve zprávě.

ČTĚTE TAKÉ:

Proč by nás neměli vyvádět z míry muži v sukních

Rovněž v případě, kdy hnutí upozorňuje na nenávistné komentáře na sociálních sítích, je třeba říct, že SPD má slušné máslo na hlavě. Členové a příznivci hnutí se velmi často - a to nejen na internetu - vyjadřují velmi neurvale a útočně a nevypadá to, že by to hlavním představitelům SPD nějak vadilo.

Například když Tomio Okamura a jeho pravá ruka Radim Fiala na svých FB profilech vytvořili takřka internetový lynč na studenty z gymnázia v Blansku, protože během školní akce nosili sukně. Nebo když SPD útočila na ústeckou univerzitu za vyvěšení plakátů s texty jako "když mlátili Romy - mlčel jsem," parafrázujícími teologa Martina Niemöllera. Za připomenutí stojí i výrok poslankyně Terezy Hyťhové, která říkala, že chápe nenávistné komentáře lidí v kauze kolem fotografie prvňáčků základní školy v Teplicích, nebo bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník, který posílal gaye, Romy a Židy do plynu.

Ve spojení s tím, jak se SPD momentálně vymezuje proti extremismu, je hnutí pochopitelně předhazován i případ "prvního českého teroristy" Jaromíra Baldy, který byl nadšeným příznivcem SPD, a dokonce s hnutím spolupracoval.

A podobných škraloupů bychom u SPD našli ještě mnohem a mnohem více. Nezmínil jsem třeba vůbec poslance SPD Lubomíra Volného, kterého za jeho drsné vystupování kritizuje i sám Tomio Okamura. Stylizovat se do oběti extremismu je tak od tohoto hnutí opravdu krásné pokrytectví.