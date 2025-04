Ze slavné zpěvačky je najednou bezdomovec: Musí ji zachraňovat bratr

Po neklidném roce poznamenaném rozpadem dlouholetého vztahu se oblíbená zpěvačka ještě musí potýkat s divokou situací s bydlením.

Populární zpěvačka a hudebnice Anna K. deníku Super.cz přiznala, že je momentálně prakticky bez domova. Nemůže za to ale žádná finanční krize nebo náhlá zteč exekutorů, za vším stojí snaha o nový začátek.

Anna K. se totiž loni rozešla s partnerem a snoubencem Tomášem Varteckým, se kterým strávila předlouhých 27 let. Rozchod podle všeho neproběhl úplně v klidu a zpěvačka po něm zrovna nezůstala plná vnitřního klidu a duševní pohody.

Teď se snaží za vším vyvést pořádně tučnou tečku a začít znovu. A právě kvůli tomu si nechává rekonstruovat dům, kde se snoubencem bydleli. Nový život, nová Anna K., nový prostor.

Původně plánovala jen menší změny, ale nakonec to vzala doslova od podlahy: „Trochu se to vymklo, říkám si, že jsem zešílela. Chtěla jsem jenom novou kuchyň a už nemám okna, podlahy ani dveře a ještě dlouho mít nebudu. A to mělo být původně hotovo na konci března,“ popsala.

Vzhledem k tomu, že má z domu staveniště, musí momentálně přespávat u bratra: „Přespávám u bratra, nechal mi ložnici a spí na gauči. Mám hodného bráchu, ale nevím, jestli už mě nemá dost. Ale bude to moc krásné, i když to bude ještě nějakou chvilku trvat. A bude to taky dost stát. Brácha mi půjčuje a budu mu to asi do smrti splácet,“ přiznala.