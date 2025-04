Hvězda Survivoru a Oktagonu Kundosaki se stala maminkou: Dcerka dostala jméno plné emocí

Influencerku a zápasnici nejspíš znáte z jiných kruhů, teď ale bude mít co dělat s péčí o vytouženou dcerku.

Kateřina Klinderová, kterou známe pod libozvučnou a zvukomalebnou přezdívkou Kundosaki, původně go-go tanečnice, se proslavila svou dramatickou účastí v reality show Survivor. Krom toho má slibně rozjetou kariéru influencerky, sledují ji statisíce lidí. A čas od času si také rozbíjí ústa s ostatními dámami v rámci zápasů Oktagon MMA.

Je nicméně dost možné, že alespoň některé ze svých oblíbených aktivit bude na čas muset trošku omezit, protože se chystá zcela nové povolání: Kundosaki se stala maminkou.

Zázračné dítě, které nemělo existovat, protože pár měl být neplodný, a těhotenství, kterému sama Kundosaki nejdřív nechtěla věřit. Všechno ale nakonec proběhlo v pořádku, dítě není jen sen, je to jasně existující a hmatatelná bytost. A maminka je samozřejmě bez sebe štěstím.

Dcerka se jmenuje Dita Richie. Po babičce a po dědečkovi.

„Mami, měla by jsi tu být a vidět to, vidět, co jsem se v životě naučila tím, jak tu furt padám krásně na hubu, vím, že by ses bavila. Taky bys mě dnes viděla porodit dceru, tvojí vnučku, nese tvoje jméno Dita,“ píše Kundosaki na Instagramu.

„Byla a jsi stále moje inspirace a motivace i za tak krátký čas, který jsme spolu mohly strávit. Ve tvých 33 letech jsi mi odešla, a já v mých 33 porodila dceru s tvým odkazem.“

„Ze stejného důvodu to s námi bohužel nemůže slavit ani Tomášův táta Richard. Richie po dědovi je proto ten druhý neméně podstatný odkaz ve tvém jméně, lásko moje maličká, 2,7 kg vážící, zároveň větší než cokoliv na světě,“ rozplývala se novopečená maminka.