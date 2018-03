Když nepůjdete k volbám, ráno se probudíte vedle gaye!

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Jiří Just

Ruský režim se snaží přilákat voliče k prezidentským volbám, i když o vítězství Vladimira Putina nikdo nepochybuje. Zabránit mu ve znovuzvolení nemůže ani kandidát, který se tváří jako Stalin.

V podzemce na okraji Moskvy se dav hrne do už tak zaplněného vagonu. Na sloupu dělící nástupiště visí decentní bílý plakát. Cestující prochází kolem a všimnou si ho jen náhodou. V Rusku se 18. března uskuteční prezidentské volby. Rusové se o ně zajímají podobně, jako se věnují pozvánce k volebním urnám vylepené hluboko pod zemí.

Vladimir Putin usiluje o čtvrté zvolení do prezidentského úřadu a jeho režim se musí potýkat s neobvyklým problémem. Před šesti lety Putinovu zvolení chtěla zabránit ruská opozice, která svolávala mnohotisícové protesty v Moskvě, Petrohradu a dalších regionálních centrech po celé zemi. Kreml se dnes revoluce obávat nemusí, straší ho voličská letargie.

Absence skutečné opozice a politiky jako takové vytvořila z Ruska ideální zemi pro autoritativního vůdce. Nikoliv pro hlavu státu, která si hodlá působení v prezidentském křesle prodloužit legálně, prostřednictvím standardních voleb.

Když vyjdete v jakémkoliv ruském městě na ulici a zeptáte se prvního kolemjdoucího, kdo vyhraje volby, uslyšíte jméno současného pána Kremlu. Putin je stále populární a nemá konkurenci. To vám řekne každý, Putinův stoupenec i odpůrce.

Sterilní politické prostředí s dominantním alfa samcem připravilo předvolební zápletku o napětí. A současně i o zájem voličů. Proč by měli jít k urnám, když výsledek je i tak jasný: Putin bude vládnout do roku 2024, a když se mu zachce a umožní mu to zdravotní stav, tak i do roku 2030. Co na tom nadcházející hlasování změní?

Cirkus jménem volby

Ruské volby výborně ilustruje první debata kandidátů. Za pultíky stojí matador ruského národoveckého populismu Vladimir Žirinovskij, vedle něj Ksenia Sobčaková, populární novinářka a skandální moderátorka v jednom, a kandidát Kremlem vydržovaných komuinstů Pavel Grudinin. Společně s dalšími čtyřmi kandidáty tvoří kruh, uvnitř kterého pobíhá moderátor a jako krotitel divoké zvěře se snaží uklidnit afektovaného populistu.

"Buďte zticha, huso. Táhni odsud. Koho jste to z ulice přivedli? Je to prodejné děvče," spílá Žirinovskij Sobčakové. Slovní ekvilibristika šéfa ruských liberálních demokratů vyvolá na chvíli u novinářky úsměv, pak vezme sklenici vody a vychrstne její obsah na oponenta. Hádka pokračuje. Vzduchem létají vulgarity. Kandidát tolerované demokratické opozice a stálice volebních klání Grigorij Javlinskij v zoufalství hypnotizuje černou podlahu.

Putin se debat s protikandidáty neúčastní. Nepotřebuje vystupovat na cirkusové aréně. Putin totiž cirkus s názvem "Ruské volby" řídí.

Stalin for president

Když už nic jiného, tak ruské volby by měly být zábava. A kandidáti se snaží. Jdou do voleb s tím, že jsou pouhou stafáží, bez nichž by hlasování nemělo alespoň formální atributy demokratické soutěže. Poslední prezidentské volby, ve kterých o něco šlo, se v Rusku uskutečnily v roce 1996. Komunisté se drali k moci a jejich vůdce Gennadij Zjuganov měl šanci porazit Borise Jelcina. Jenže neporazil.

Na vlně té pravé rudé nostalgie se chce svést Maxim Surajkin, šéf neparlamentní odštěpenecké partaje Komunisté Ruska. Devětatřicetiletý levicový předák do voleb jde s programem Deset stalinských úderů proti kapitalismu.

"Rusko potřebuje stalinského prezidenta komunistu," razantně hlásá předvolební klip Maxima Surajkina. Soudruh voličům nabízí znárodnění, obnovu Sovětského svazu, trest smrti a vysoké výplaty. "Tovarišč Maxim je náš prezident, který je proti kapitalismu a pro sovětskou vládou," tvrdí hlas mimo obraz, zatímco diváky hypnotizuje proplešatělý chlápek s rudou knížkou v ruce.

Surjakin ví, že nemá šanci zvítězit. To nikdo z Putinových protikandidátů. U voličů chce vyvolat dojem autentického komunisty. Míří na tradiční komunistické voliče, kterým se nemusí líbit rozhodnutí parlamentních komunistů nominovat do voleb Pavla Grudinina, levicově orientovaného podnikatele a ředitele Leninova sovchozu.

Sázka na krvavého diktátora je předvídatelná. Popularita Stalina v Rusku roste, navzdory tomu, že se kremelský režim k němu otevřeně nehlásí. Stalin je hrdina společnosti, nikoliv vládního režimu. Jak uvádí sociologický průzkum agentury VCIOM, Rusové považují Stalina za čtvrtou nejoblíbenější osobnost 20. století.

Koketování se Stalinem ale Surjakinovi příliš nepomáhá. Komunista je jednoznačně outsider letošního hlasování. Má podporu 0,1 procenta potenciálních voličů a ve volbách pravděpodobně skončí na posledním místě.

Prsaté obrázky

Ruští experti tvrdí, že by Vladimir Putin chtěl na prezidentských volbách uhrát kombo 70-70. To znamená, že by chtěl obdržel 70 procent hlasů při 70procentní volební účasti. Jak ale stimulovat voliče, aby šli volit, když vlastně o nic nejde?

Prokremelská média začala šířit zprávy, že se Američané budou snažit ovlivnit hlasování. Jakým způsobem, když Putin s přehledem vede a sumární preference všech liberálních kandidátů se pohybují okolo tří procent, není jasné. Američtí hackeři sice nepřipraví Putina o volební triumf, ale západní hrozba je dobrý způsob mobilizace voličů.

V ruských sociálních sítích se začalo šířit virální video, které varuje před neúčastí ve volbách. Hlavní protagonista nevolil, a proto se mu do bytu nastěhoval gay, bude muset narukovat a sloužit v armádě s černochy. Klip používá tradiční ruské stereotypy, komu je určen, ale není jasné. Cílovou skupinu hlavních uživatelů sociálních sítí, což jsou převážně mladší, liberálněji založení lidé, totiž míjí.

Letos poprvé budou totiž vybírat prezidenta Rusové, kteří se narodili za vlády Vladimira Putina a jiného pána Kremlu znají jen z učebnic dějepisu. Loňské protestní akce organizované populárním opozičním lídrem Alexejem Navalným ukázaly, že ruská mládež vládní režim moc nemusí.

Prokremelští kreativci se proto prvovoliče snaží přilákat pomocí lechtivých obrázků. Virtuální nálepky pro ruskou sociální síť VK pod názvem Election Girl. "Tahle sada ti naznačuje, že je načase dospět," vábí mladé Rusy. Na obrázcích jsou znázorněny dívky s velkým poprsím, které doprovází nápisy jako: jsi můj volič; udělej to jak chceš; chci uslyšet tři slova: půjdu hlasovat.