Fandí snad Miloš Zeman likvidaci novinářů?

Dvojnásobná vražda na Slovensku, kde byl jednou z obětí investigativní novinář, přitáhla pozornost k problematické rétorice prezidenta Miloše Zemana, který tak rád o likvidování a střílení zaměstnanců médií mluví. Měla by si hlava státu začít dávat pozor na pusu?

Vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové je tragickou událostí, která naprosto oprávněně pobouřila nejen slovenskou a jí blízkou českou společnost. Je třeba skutečně zpozornět, protože jako téměř jistá se jeví možnost, že Kuciak byl odstraněn právě kvůli své novinářské práci. Jako úkladná vražda je celý případ i vyšetřován.

Ve chvíli, kdy se ve svobodné demokratické zemi někdo rozhodne zastavit činnost nepohodlného novináře tím nejdrsnějším možným způsobem, je tak opravdu namístě začít bít na poplach a celou událost jen tak nepřejít, nebo dokonce nezlehčovat.

Je potřeba si uvědomit, že když se novináři umlčují vražděním, je ohrožena svoboda celé společnosti, navíc naprosto barbarskými metodami. Celá veřejnost by se měla semknout a proti takové události nekompromisně vystoupit, i když se třeba ve většině politických a společenských názorů rozchází.

Řekněme jasné NE!

Slovenští i čeští občané to zvládli perfektně. Po vraždě mladého páru se objevilo plno solidárních vzpomínkových akcí ve slovenských i českých městech. V Praze například přišlo několik set lidí zapálit za zavražděné svíčku pod sochu svatého Václava na Václavském náměstí.

Internet se začal prohýbat pod tíhou projevů solidarity a odsouzení dvojnásobné vraždy. Rovněž se extrémně zvýšil zájem o Kuciakovu práci. Momentálně sociálními sítěmi rezonuje především novinářův posmrtně vydaný a vzhledem k událostem nedokončený článek.

Někdo jistě může namítnout, že to ve výsledku nic neznamená a všechno to jsou pouze prázdná davová gesta, která nemají šanci cokoliv změnit. Tak to ale není. Kdyby lidé mlčeli, nebo by byl slyšet a vidět pouze nevýrazný vzdor, mohlo by to mít nepříjemné společenské následky, především postupné otupění lidí proti podobným zločinům.

Je dobře, že Slováci i Češi řekli jasné, hlasité a nekompromisní NE těmto mafiánským praktikám, které mohou být, bohužel, standardem v jiných zemích, ale zde si na ně opravdu zvykat nechceme.

Mrzení přichází z Hradu

Dost nepříjemná a nešťastná situace vznikla ale kolem Pražského hradu. Řada českých politiků i řadových občanů během svého odsuzování vraždy neopomněla zmínit nevhodné slovní útoky, které proti novinářům tak často pronáší prezident Miloš Zeman.

"Vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky je strašná událost. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. U nás někteří politici mluví o likvidaci novinářů, nebo verbální agresí jejich práci napadají. Tahle rétorika je zvrhlá a vidíme, kam až může zajít," napsala na svém twitterovém účtu například místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Narážela tak na bonmot "novinářů je příliš mnoho, měli by se likvidovat", který hlava státu pronesla během návštěvy Číny ve společnosti Vladimíra Putina, tedy prezidenta země, kde to zaměstnanci médií nemají zrovna lehké a vraždy novinářů tu nejsou tak neobvyklým úkazem.

Pro připomenutí: tato ani ne rok stará událost rozhodně není v projevech Miloše Zemana, který o zabíjení novinářů "žertuje" opakovaně, ojedinělá. Vzpomenout můžeme například na červen roku 2015, kdy prezident navštívil vojenskou základnu v Náměšti nad Oslavou, kde vydával rádoby vtipné rozkazy ke střelbě do novinářů z vojenské techniky.

Podobné jsou také události z loňského října, kdy ve Štrasburku vyhnal kameramana České televize se slovy "vyžeňte toho kameramana, nebo ho zabiju", a kdy během návštěvy plzeňského kraje dostal maketu útočné pušky s nápisem "na novináře", s níž se náramně chlubil.

Mlčící hlava státu

Toto všechno navíc podtrhl fakt, že se Hrad v pondělí odmítl na přímé dotazy médií k vraždě novináře jakkoliv vyjádřit, kvůli čemuž se na prezidenta snesla další vlna kritiky. Přitom zločin obratem odsoudil jak třeba trestně stíhaný premiér v demisi Andrej Babiš, který jinak pro urážky na účet novinářů taky nejde daleko, a dokonce i čeští komunisté, u nichž můžeme o nějakých skutečných demokratických hodnotách směle pochybovat. Když i v takovou chvíli prezident svobodné demokratické země raději mlčí, je něco skutečně špatně.

Celou situaci nakonec dotáhl do absurdní grotesknosti prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který se začal svým osobitým způsobem Miloše Zemana zastávat. "Je mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na Slovensku k politickému boji a útokům," napsal na svůj twitterový účet.

Nakonec si ještě vyčůraně počkal, až se pod jeho článkem objeví nějací nadávající lidé, kteří se na internetu najdou prostě vždycky. Jejich příspěvky nafotil a z celé události udělal krásnou kauzičku o zlých útocích na jeho osobu, která to dotáhla až na článek na Parlamentních listech. Tolik asi ke zneužívání děsivé vraždy k politickému boji.

V úterý jsme se nakonec vyjádření Hradu dočkali. Na stránkách se objevil text: "Prezident republiky Miloš Zeman odsoudil vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové a vyjádřil naději, že bude pachatel dopaden." Nic víc, nic míň.

Pro srovnání se jedná o stejně dlouhé a strohé vyjádření jako to, že prezident republiky vystoupil v pořadu Týden s prezidentem, kde, jak název napovídá, vystupuje úplně každý týden. To už je delší a emotivnější například dopis, který prezident napsal bronzové medailistce Evě Samkové. Smutné.

Žerty stranou

Nikdo samozřejmě nemůže věřit, že by Miloš Zeman byl s dvojnásobnou vraždou na Slovensku jakkoliv spojen. Také se ale nikdo nemůže divit, že v takovéto nešťastné situaci lidé připomínají jeho naprosto nevhodnou rétoriku, kterou tak rád útočí na novináře.

Ostatně jak na svém facebookovém účtu trefně poznamenala známá tvář české investigativní žurnalistiky Marek Wollner: "Žertovat o likvidaci novinářů je vždycky pitomé prostě proto, že dříve nebo později bude jistě nějaký novinář někde zabit. Novináři patří mezi profese s největším počtem obětí v souvislosti s výkonem práce. Prognostik by měl umět předvídat, že na jeho slova může dojít a lidé mu je pak budou logicky předhazovat, zvlášť když je to prezident stále ještě demokratické země."

Upřímně - dovedete si představit, že by se Miloš Zeman podobně vyjadřoval na účet nějakého jiného zaměstnání a mluvil tak například o likvidaci policistů, zabíjení učitelů a střílení do železničářů? Zní to absurdně, že? Přitom v případě zaměstnanců médií to už pomalu nikoho ze židle nenadzvedne a spousta lidí nad tím jen mávne rukou, nebo si sama přisadí. Společnost zkrátka otupěla a atmosféra kolem novinařiny houstne. Je to až děsivé.

Doufejme, že se z této události prezident Miloš Zeman aspoň trochu poučí a dá si aspoň trochu pozor na pusu. Až bude příště opět přidávat pod kotel nenávisti k novinářům a opět si neodpustí nějakou ostrou poznámku o jejich zabíjení, bude to totiž mít poněkud hořký podtón.