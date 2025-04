Pražská burza se oklepává - Trump se s novými cly stáhnul

Pražská burza dnes po otevření obrátila směr a vyskočila o téměř šest procent, později se růst stabilizoval kolem pěti procent.

Kolem 09:30 byl index PX proti středečnímu závěru výše o 5,05 procenta na 2032,11 bodu. Vyplývá to z údajů na webu pražské burzy. Akciové trhy začaly výrazně klesat ve druhé polovině minulého týdne poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil vysoká cla na dovoz zboží do USA. Ve středu večer ale oznámil pozastavení tohoto opatření.

"Domácí trh byl ve středu při svém závěru (PX na 1934 bodech) o osm procent níže proti březnovému maximu. Určitá volatilita bude přetrvávat i v dalších dnech," uvedl před zahájením obchodování v Praze makléř Fio banky Pavel Hadroušek. Náladu na trzích zřejmě změnilo Trumpovo středeční večerní oznámení o tom, že USA s okamžitou platností na 90 dní pozastaví zvýšenou celní sazbu pro většinu států a regionů.

Pražská burza převážně klesá od minulé středy, v pátek index PX s poklesem o víc než pět procent po měsíci zakončil den pod hranicí 2000 bodů. Téměř osmiprocentní pokles v minulém týdnu byl také nejvýraznější od počátku epidemie covidu-19 v Česku před pěti lety. Poklesy dosud převažovaly nad růstem také v tomto týdnu, v němž si index PX zatím polepšil jen v úterý. Ve středu ztratil víc než dvě procenta.

Téměř osm procent dnes ráno přidávaly akcie Erste Bank, kolem pěti procent Komerční banka a zhruba 4,5 procenta Moneta Money Bank. Víc než šestiprocentní růst vykazovaly cenné papíry zbrojovky Colt CZ a plzeňských strojíren Doosan Škoda Power. Zhruba o dvě procenta šly vzhůru akcie energetické společnosti ČEZ.