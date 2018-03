Máte padáka! Babiš rozdává výpovědi

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vláda Andreje Babiše je v demisi, tedy ve výpovědi. Přesto sama výpovědi rozdává.

Traduje se, že nové koště dobře mete. Svatá pravda. Stačí se podívat na Andreje Babiše a jeho partu makačenků. Koho už za pár měsíců stačili ze státních institucí vymést!

Pokud však dáte někomu do ruky koště, nekoupíte si tím jistotu, že se zbavíte nečistot. Někdy může být výsledek opačný. Zametač jen rozvíří prach a zanechá po sobě ještě větší nepořádek než ten, který jste měli před jeho příchodem. Nadělá víc škody než užitku.

Neskončí právě tímto způsobem Babišův "úklid" v nejvyšších patrech státu?

Andrej dobyvatel

Andrej Babiš zabírá dobyté území. A zbavuje se při tom těch, kteří mu překážejí, nejnověji Michala Murína, ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) – tedy policie, která dohlíží na policisty. Vyzval ho k rezignaci a do úřadu mu dal nasadit cifršpiony z ministerstva financí.

Už před tím se Babiš pochlubil tím, že objevil a zlikvidoval (vyházel) buňku sociálních demokratů, která kula pikle ve Strakově akademii. Jeho vláda nebo její členové stihli odvolat dvě desítky náměstků, ředitele pošty, dvou fakultních nemocnic, agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest, většinu řídícího výboru Českých drah… a následovat budou další.

Ti všichni ztratili důvěru vlády či premiéra. Přesněji – nikdy ji nezískali. Podobně jako vláda a premiér nezískali důvěru sněmovny.

Babiš si s tím hlavu neláme. "Je to úplně normální, když nastoupí nový ministr, že nějaké počáteční změny udělá okamžitě," poznamenal k personálnímu průvanu.

Vláda jako firma

Situace je přitom paradoxní: Členové vlády bez důvěry jiným vyslovují nedůvěru.

Bylo by snad ve firmě normální, kdyby šéf filiálky, který dostal výpověď a je ve výpovědní lhůtě, začal vyhazovat své podřízené?

Babiš přitom opakuje, že chce stát řídit jako (rodinnou) firmu. Jeho vláda-rodinná firma je však ve výpovědi!

Jistě, ústava ani zákony vládě personální změny nezakazují. Jsou ale dobré zvyky, které vládě bez důvěry některé věci prostě zapovídají. Mimo jiné dobývat státní instituce a nasazovat do nich své klony.

Z vyjednávání ANO s dalšími stranami, zejména se sociální demokracií, se dá odhadnout, že současná Babišova vláda bude řídit stát v demisi nejméně dva tři měsíce. Může se tedy dostat i na šéfy a členy dozorčích rad dalších institucí, ve kterých má stát hlavní slovo.

Jsou to zejména ČEZ, Čepro, Budvar, Český aeroholding, Letiště Václava Havla… a Babišovi sotva kdo může zabránit, aby vyměnil šéfa policejní inspekce. Ze zákona ho odvolává předseda vlády – na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru sněmovny.

Lze přitom tušit, že ve sněmovně mu okamurovci a také komunisté půjdou na ruku. Jedni i druzí se třesou jak ratlíci na to, aby získali aspoň malý podíl na vládě, aby nebyli odkázáni do role remcalů.

Padouch, nebo hrdina?

Ředitel policejní inspekce dělá Babišovi starosti, a tak mu ministerský předseda položil nůž na krk a dal na vybranou: Buď dobrovolný odchod v tichosti (rezignace), anebo vyhazov se skandálem.

Když Murín odejít odmítl, prohlásil o něm ve sněmovně: "Mám pochyby o jeho profesionální a morální (!) integritě."

Je jasné, že s takovými pochybami se špatně usíná a ještě hůř sní. Dvojnásob Babišovi, strážci morálky ve státních institucích.

Jenže ironie stranou, vysvětlení Babišova záměru zbavit se Michala Murína je prostší a morálka s ním nemá nic společného – ostatně, kdyby to s ní myslel Babiš vážně, musel by vážně uvažovat o tom, že by dal sám sobě padáka z vlády.

Murína dostal do čela inspekce Bohuslav Sobotka, Babišův předchůdce ve Strakovce. A Babiš chce na této pozici svého člověka. Pokud by ANO vytvořilo s ČSSD koaliční vládu, mohlo by vnitro připadnout sociálním demokratům. Tím spíš by se Babišovi hodil spřízněný policejní šéfinspektor.

Je ovšem možné, že si ANO vnitro ponechá. V takovém případě by GIBS mohli Babiš a spol. zrušit a inspekci vrátit pod vnitro.

Policista Murín se premiérovi nejspíš jeví jako snadná kořist. Na stupnici "padouch, nebo hrdina" není zrovna blízko bodu "hrdina". Jeho postupy několikrát kritizovali státní zástupci a dokonce ústavní soudci. Upozorňovali, že překračuje své kompetence. A kdovíco ještě na něj najde kontrola z financí.

Ve čtvrtek během interpelací ve sněmovně vysvětloval Babiš poslancům, že Murína chce odvolat zejména za špatné hospodaření. V inspekci prý ředitel rozděluje peníze za černé duše. Finance na pozice v inspekci, jež nebyly zaplněny, používá na odměny.

Pravda, to je hanebnost. Copak ale takto hanebně nepostupují jiní ministři, včetně těch za ANO (tady)? A copak se tohle nedělo také za Babišova šéfování na financích?

Demise, nedemise

Nakonec otázka: Víte, kdo se dopustil následující myšlenky?

"Ministři (vlády v demisi) by si měli dát maximálně tak chlebíčky, skleničku sektu a navzájem si popřát. To je tak maximum,…."

Odpověď: Na svůj facebookový profil ji napsal koncem listopadu, den po demisi Sobotkovy vlády, sám Andrej Babiš! Jeho vláda složila slib dva týdny poté. Za měsíc jí sněmovna nevyslovila důvěru a kabinet podal demisi. V ní teď řídí stát.

Jakákoli omezení (s výjimkou ministryně Karly Šlechtové) si však Babiš a jeho parta úderníků nepřipouští. Tak už víte, čemu se říká dvojí metr?