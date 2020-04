Jak švec vymyslel nejdelší název obce

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Mariánský kostel v údolí bílých lísek. Tak nějak zní v překladu zkrácený název velšské obce, který jinak čítá 58 písmen a je nejdelší v Evropě. Vymysleli jej tady před půldruhým stoletím, aby přilákali turisty.

"A tak je nyní náš druhdy útulný hostinec pro smích všem přespolním," píše se v roce 1904 v liptákovské kronice o Cimrmanových říkánkách, jimiž vyzdobil hostinec U Sirotků. Velšská obec Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch sice možná není pro smích přespolním, ale díky svému kurióznímu, rekordně dlouhému názvu se naopak stala vyhledávaným turistickým cílem, byť v ní není kromě nápisů s oním dlouhým slovem vlastně pranic zajímavého. Ale kde k takovému - s odpuštěním přiblblému - jménu vlastně přišla?

Jde o nejdelší jednoslovný název obce v Evropě (zatímco Maorové na Novém Zélandě to dotáhli dokonce na 85 písmen). V překladu to přibližně znamená Mariánský kostel (Llanfair) v kotlině (pwll) bílých lísek (gwyn gyll) nedaleko (go ger) prudkého víru (y chwyrn drobwll) a Tysiliova kostela (Llantysilio) v červené jeskyni (gogo goch).

Odlehlou obec se třemi tisícovkami obyvatel (tedy zhruba jako Slušovice) najdeme na ostrově Anglesey na severozápadě Walesu. Dříve měla víceméně normální název Llanfair Pwllgwyngyll. Taky jazykolam, ale s trochou cviku snad vyslovitelný. V padesátých letech 19. století měla to štěstí, že se skrz ni postavila železnice. A začal se hledat způsob, jak cestující ponouknout k tomu, aby tudy jen neprojížděli, ale aby se laskavě uvolili tu vystoupit a dali místním vydělat nějakou tu pětku. Něco extra zajímavého bychom tu totiž hledali marně, kromě spousty deště a stád ovcí neměla obec lautr co nabídnout.

Švec, nebo krejčí?

Jeden místní švec (podle některých zdrojů krejčí) ale dostal geniální nápad: Název obce, skládající se z dvaceti písmen, navrhl v roce 1869 prodloužit o dalších 38. Přes noc se tak ospalá vesnička stala v tomto ohledu evropským rekordmanem. Turisté zpozorněli a dodnes sem jezdí z celého světa - ročně jich sem zavítá na čtvrt milionu. Jméno nápaditého mistra, jemuž za to městečko vděčí a který se jazykem uměl ohánět stejně dobře jako jehlou a nití, se ale už nikdy nedovíme.

Vyfotit se u cedule s veledlouhým názvem na místním nádraží patří k nejčastěji vyhledávaným turistickým cílům v celém Walesu. Místo dokonce navštívila i britská královna Alžběta II. a zmiňuje se o něm Karel Čapek ve svých Anglických listech. Dokumentuje na něm, že jazyk Velšanů je nesrozumitelný a složitý, nicméně velšská keltština se podle něj pěkně poslouchá - zejména prý "z úst tmavovlasých děvčat typu bezmála francouzského".

Aby to nebylo moc těžké, používají v Británii pro obec i zkrácené názvy Llanfairpwll, případně Llanfair PG, aby se odlišila od několika dalších, které se rovněž jmenují Llanfair.

Internetová doména www.llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochuchaf.org.uk je nejdelší na světě (dodatečné "uchaf" na jejím konci znamená zhruba něco jako 'horní obec'). Dávat sem aktivní odkaz je ale asi zbytečné, název si snad musí na první dobrou zapamatovat každý…