Nejdražší pozemek na světě

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

V dohledné době toho asi mnoho nenacestujeme, za velkou louži už teprve ne. Přesto, anebo možná právě proto stojí za to upozornit na jednu newyorskou kuriozitu, které se říká Hessův trojúhelník.

Hessův trojúhelník je dlaždice, která - jak už samotný název napovídá – má tvar trojúhelníku a je zapuštěna do chodníku v newyorské části West Village na rohu 7. Avenue a Christopher Street. Na dlaždici je nápis "Majetek Hess Estate, který nikdy nebyl určen pro veřejné účely".

Jde o důsledek více než sto let starého sporu mezi městskou správou a jistým Davidem Hessem – majitelem nemovitostí z Filadelfie.

V roce 1910 město New York ve West Village vyvlastnilo a nechalo zbourat bezmála tři stovky budov s cílem rozšířit 7. avenue a prodloužit trasu podzemní dráhy. V té době taky došlo na pětipatrový činžovní dům Voorhis, který patřil právě Hessovi. Bránil se zuby nehty, ale v roce 1913 jeho rodina vyčerpala všechny právní možnosti a dům šel nemilosrdně k zemi.

Hessovi si ale o rok později všimli, že v papírech je drobná chyba a že město při vyvlastnění zapomnělo právě na uvedené malé trojúhelníkové území. Jeho základna měří 65 centimetrů, obě ramena 70 centimetrů. Čili něco jako dílek opravdu hodně velké pizzy.

Pozor, tady je Hessovo!

Jako by újma Hessových už beztak nebyla dostatečně velká, město je drze požádalo, aby dali tento miniaturní pozemek dodatečně k dispozici veřejnosti. Rodina to odmítla, věc se vrátila k soudu, ale město New York tentokrát prohrálo a pozemek zůstal legálně vlastnictvím Hessových.

Rodina 27. července 1922 místo promptně označila zmíněnou mozaikovou dlaždicí. V roce 1938 ale nakonec prodala tento tehdy nejmenší pozemek na Manhattanu majitelům sousedního obchodu s doutníky Village Cigars za 1000 dolarů. To bylo tenkrát hodně peněz, v dnešních relacích by to přibližně odpovídalo částce přes 18 tisíc dolarů, tedy skoro půl milionu korun. Přepočteno na plochu by tak metr čtvereční přišel na více než dva miliony kaček.

Noví majitelé nechali dlaždici na místě – jako zajímavost. A třebaže přes ni denně přecházejí chodci, zůstává zde dodnes jako memento a jako vztyčený prostředníček všem, kdo útočí buldozérem a demoliční koulí na soukromý majetek.