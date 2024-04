Obce u Prahy trápí velký počet nepřihlášených lidí, přicházejí tak o peníze

Obce v okolí Prahy trápí velký počet nepřihlášených obyvatel, přicházejí tak o významnou část příjmů. Například v Dobříši na Příbramsku má trvalý pobyt 8600 obyvatel, dalších 1100 je nepřihlášených. Podobný problém řeší v Říčanech u Prahy nebo v Benešově. Vedení Dobříše uvažuje o tom, že bude lidi k přihlášení motivovat penězi.

"Podle dat mobilních operátorů víme, že tady žije asi 1100 osob, které se chovají, jako kdyby tu měly trvalý pobyt, ale trvalý pobyt tu nemají," řekl ČTK starosta Dobříše Pavel Svoboda (za ODS a nezávislé). Město podle něj kvůli tomu ročně přichází o 25 milionů korun z rozpočtového určení daní.

Lidé z Dobříše se podle ankety, již radnice k problému nedávno uspořádala, vyslovili pro to, aby město za přihlášení k trvalému pobytu vyplácelo 10.000 korun. "Diskutujeme teď o tom, jestli se opravdu pustíme do kampaně, která bude spočívat v tom, že budeme vyplácet peníze těm, kteří si zřídí trvalý pobyt," uvedl Svoboda. Nejdřív se ale vedení města ještě pokusí lidi přimět k přihlášení otevřeným dopisem starosty, který dostanou všichni do schránek.

Údaje od mobilních operátorů odhalily také vysoký počet nepřihlášených obyvatel Říčan. "Je patrné, že přes noc je v Říčanech cca 18.500 obyvatel, tedy asi o 2000 více, než je oficiálně hlášeno," uvedl starosta David Michalička (Klidné město). Data podle něj ukazují, že za prací či studiem denně odjíždí skoro stejně lidí, jako do města přijíždí.

V šestnáctitisícovém Benešově není podle místostarosty Romana Tichovského (ODS) trvale hlášeno asi 1000 obyvatel. "Chystáme projekt karty občana, kterou by trvale hlášení lidé měli být zvýhodnění," řekl Tichovský ČTK. Podotkl, že až se v Benešově zavedou rezidentní parkovací zóny, budou si nepřihlášení lidé muset rozmyslet, jestli si ponechají možnost parkování v Praze nebo Benešově.

Z dat od mobilních operátorů vyplynulo, že z Benešova denně odjíždí kolem 1800 lidí a naopak 3500 do města přijíždí, což podle Tichovského vedení radnice překvapilo. "Určitě se to bude muset řešit v rezidentních zónách. Pokud uděláme rezidentní zóny na parkování, tak 3500 lidí, kteří sem dojíždějí, musí mít nějakou možnost parkování," uvedl místostarosta. Podle něj bude potřeba vybudovat pro tyto řidiče záchytné parkoviště.