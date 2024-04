Téměř pětina zaměstnanců v ČR zvažuje, že si do konce léta najde novou práci

Téměř pětina zaměstnanců v Česku zvažuje, že si do konce léta najde novou práci. Vyplývá to z průzkumu poskytovatele zaměstnaneckých benefitů Up ČR mezi více než 1000 respondenty, který má ČTK k dispozici. Vyjma výše mzdy nebo náplně práce by rozhodujícím kritériem při výběru zaměstnání pro 52 procent dotázaných byla dlouhodobá perspektiva firmy či odvětví. V letošním roce podle portálu Práce.cz oproti loňsku o 27 procent klesla poptávka po operátorech výroby, menší zájem je také o recepční nebo bankovní specialisty. Naopak o pět procent vzrostl zájem o technické obory, jako jsou například elektrikáři, uvedl web.

"Dlouhodobý pokles reálných mezd, legislativní zastropování volnočasových benefitů i permanentní tlak a stres mají za následek, že je dnes mnoho zaměstnanců na hraně opuštění stávající práce. Ukazuje se, že další zhoršení pracovních podmínek by pro řadu z nich bylo impulzem tento krok skutečně učinit," řekl generální ředitel Up ČR Stéphane Nicoletti. Kdyby se jejich pracovní podmínky dále zhoršily, novou práci by podle průzkumu hledalo 30 procent oslovených.

Na flexibilitu režimu, tedy práci na částečný úvazek nebo home office, by při hledání nové pozice hledělo 39 procent zaměstnanců, 36 procent by se řídilo také příspěvkem na stravování. "I z dalších dat vidíme, že cílený příspěvek na stravování prochází letos jistou renesancí a zájem o něj meziročně vzrostl. Může to určitě souviset i se snahami zaměstnanců zaměřit se letos více na své zdraví a prevenci," uvedla ředitelka lidských zdrojů v Up ČR Ela Honická.

K dalším kritériím, podle kterých by se zaměstnanci v Česku rozhodovali, patří také dobrá pověst společnosti a jejích produktů či služeb - takovou odpověď si zvolilo 32 procent z nich. Téměř 30 procent by zohlednilo příspěvky na dovolenou a pětina také příležitost získat nové kompetence. Na poskytnutí služebního automobilu k osobním účelům by se zaměřilo 15 procent dotázaných, na služební telefon pak desetina.

Počet nabízených pozic recepčních je letos na portálu Práce.cz meziročně nižší o 19 procent, v případě bankovních specialistů pokles činí pětinu. Naopak poptávka je po elektrikářích či elektromechanicích. "Na těchto pozicích je na Práce.cz průměrně nabízena mzda v rozpětí od 35.000 do 47.000 korun měsíčně. Revizní technik si pak vydělá mezi 38.000 a 50.000 korunami, technolog výroby 43.000 a 56.000 Kč měsíčně," uvedl za portál Tomáš Pavlíček. Více lidí se podle portálu aktuálně hlásí na pozice řidič, řidič vysokozdvižného vozíku, číšník, servírka, kurýr nebo prodejce po telefonu.