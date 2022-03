Proti Putinově armádě na Ukrajině stojí rasputica – noční můra Hitlera i Čingischána

Objevuje se dvakrát do roka – v Rusku, Bělorusku a na Ukrajině. Ztížila tažení Čingischánových hord na západ i Napoleonovy nebo Hitlerovy armády na východ. Teď může zbrzdit postup Putinových vojsk na Ukrajině.

Říká se jí rasputica a popisuje jev, kdy se rozlehlé rovinaté oblasti změní na blátivou a bažinatou krajinu.

Na podzim vyvolávají rasputici vydatné deště, na jaře vzniká táním sněhu. Nezpevněnými cestami se během ní nedá projet a mimo ně jakbysmet.

Až zničí silnice…

Ruská armáda, která nedokázala v počáteční fázi invaze dosáhnout rozhodujícího pokroku v terénu, se teď bude muset vypořádat s rozbahněným terénem. Na většině území Ukrajiny v těchto dnech stoupají teploty výrazně nad bod mrazu, zmrzlá a vlhká půda taje, mění se v hluboké a lepkavé bahno, které ztěžuje postup zejména těžké technice.

Temperatures by the Russian-Ukrainian border remain high.



The type of soil in these areas make them prone to "Rasputitsa", or as it was called by the Germans in 1941, "General Mud".



This video shows Russian tanks struggling near the Ukrainian border.

Ukrajinský vojenský analytik Mykola Beleskov, upozorňuje, že pověstné ukrajinské bláto už Rusům komplikace působí.

„Zaznamenali jsme několik případů, kdy ruské tanky a jiné obrněné vozy na polích uvízly. Ruští vojáci je opustili a odešli po svých… Situace se však pro ně ještě zhorší, až se oteplí a začne pršet. To Rusy připoutá k zemi,“ cituje Beleskova agentura AFP.

Jeho tvrzení dokládají fotografie a videa na twitteru.

#Ukraine: Apparently, the Russian army lost the first K-53949 "Typhoon-L" MRAP a few days ago. This one got stuck and then abandoned.



As the author of the video says, the MRAP is planned to be blown up.

Spencer Meredith, profesor Institutu moderní války na Vojenské akademii v americkém West Pointu, krátce před ruskou invazí na server institutu napsal: „Předjaří je špatný čas na invazi na Ukrajinu. Ukrajinci by mohli v některých místech zničit hlavní přístupové silnice k městům, což by ruský postup komplikovalo.“

Čingischán, Napoleon, Hitler – a teď Putin

Rasputica poskytuje během války výhodu obráncům. V letech mongolského vpádu do Ruska (1237 až 1240) chybělo mongolsko-tatarským bojovníkům pouze 100 verst (106 kilometrů) do Novgorodu, když je zastavila jarní rasputica.

Rasputitsa: This WEATHER PHENOMENON that slowed the German advance during the Battle of Moscow in WWII is about to clog the military operations in mud - Or will trigger the final assault!

Během Napolenova tažení do Ruska v roce 1812 rasputica zpomalila Francouze při jejich postupu na Moskvu a potom jim také vážně komplikovala ústup, který se změnil v chaotický úprk.

Za druhé světové války měsíc trvající období rasputice zabrzdilo německý útok na Moskvu. Těžká technika Wehrmachtu vázla v bahně, což umožnilo Sovětům včas přesunout k Moskvě posily z Dálného východu a Sibiře, které Hitlerovy jednotky pomohly odrazit.

It's insane... Russian language even has a word for the seasons where unpaved roads are unpassable. Rasputitsa!

It should hardly come as a surprise!

It should hardly come as a surprise! pic.twitter.com/Hfq4UhwJSi — Just Steve (@tankslappa) March 5, 2022

Zatímco v minulosti stála rasputica na straně Rusů, během invaze na Ukrajinu se může obrátit proti nim.

Profesor mezinárodních vztahů Jason Lyall z Dartmouth College v americkém New Hampshire vyjmenovává na twitteru čtyři ukrajinská aktiva v boji s Rusy: protitankové střely Javeline, střely země-vzduch Stinger, sociální síť TikTok a – rasputica.