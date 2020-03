Královnu vyfotil na známky slavný rocker

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Britská královna Alžběta II. bývá častým motivem poštovních známek. Její portrét pro kanadskou sérii ale před časem pořídil jeden neméně slavný rocker.

Talentovaný člověk bývá leckdy nadaný v několika oborech najednou. Nejeden muzikant se věnuje i dalším uměleckým činnostem, například fotografování. Pro příklady netřeba chodit daleko: Fotí třeba Peter Nagy nebo před několika dny zesnulá Eva Pilarová.

Stejnému koníčku se od konce 90. let věnuje i kanadský rocker Bryan Adams. Těžko najít někoho, kdo by neznal jeho písně Summer of ’69, Heaven, (Everything I Do) I Do It for You, Please Forgive Me nebo třeba You Belong to Me.

A k fotoaparátu s oblibou sahá podle svých slov ze dvou důvodů: jednak jej tato činnost uklidňuje, a jednak jej na ní fascinuje, že při ní obzvlášť záleží na tom správném okamžiku.

A onen správný okamžik si Adams užil v roce 2002 při padesátém výročí nástupu britské královny Alžběty II. na trůn. Tehdy totiž dostal příležitost jubilantku osobně vyblýsknout. Měl na to pět minut a jeho černobílé fotky byly natolik zdařilé, že si kanadská pošta hned následující rok jednu z nich zvolila jako motiv 49centové známky. Rok nato pak se stejným motivem, ale v jiné barvě vydala sérii známek padesáticentových.

Kanada je součástí Commonwealthu, tedy Společenství národů, které je volným sdružením někdejších zemí britského impéria. Má tím pádem velmi úzké vazby na Británii, a proto se zde stále vydávají známky s vyobrazením britských monarchů. Různých portrétů Alžběty II. bylo na kanadských známkách vydáno během let už na šest desítek, ale ty neformální od Bryana Adamse jsou přece jen něco výjimečného. Zvlášť když jsou podle autora momentkou "zachycující skutečnou osobu" panovnice.

Mimochodem - známky s Adamsovým portrétem královny bylo vydáno přes deset milionů kusů.