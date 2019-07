Sesterské soužití dohnané do extrému

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Shanae a Ranae Nelovy jsou sestry z britského Southamptonu, které se rozhodly pro poněkud extrémní krok. Identická dvojčata totiž mají stejné (téměř) úplně všechno.

Toto soužití není pro každého. Shanae a Ranae je 19 let, záměrně si vybraly stejný studijní obor - angličtinu a pěstují si totálně totožnou image.

Obě tak nosí uměle prodloužené blond vlasy, mega řasy a o tom, že si vybírají stejné outfity, samozřejmě nemůže být pochyb.

V době jejich dětství sestry, jak už to někdy u malých dvojčat bývá, stejně oblékala jejich maminka. A to včetně ponožek a doplňků. Postupně však Shanae a Ranae to, že jsou dvojčata, začaly nesnášet. Nějakou dobu pak dbaly na to, aby se lišily co nejvíce. Různě se oblékaly, různě se česaly, ovšem loni si prý řekly: "Dost!" Načež se vrátily k rodinné tradici.

Dvojčata si teď ze svého okolí tropí klasické "zaměňovací" žertíky, své známé prý ale až šokují třeba tím, že mají synchronizovaný smích a promluví naráz. Upozorňují však, že ačkoliv jsou jedna druhé nejlepší přítelkyní, dovedou si být i těmi nejhoršími nepřítelkyněmi. Hádky tak v jejich vztahu nechybí, byť prý se neškorpí často. A spory jsou zpravidla kvůli hloupostem.

Nejsou si podobné ani povahou, takže pokud zrovna randí, jejich partneři si je málokdy spletou. Záměny u video hovorů jim prý též nevycházely, byť na první pohled se muži občas spletou.

Navzdory precizní sladěnosti však stále existuje něco, co je odlišuje - mateřská znaménka. Zatímco Shanae má znaménko na krku, Ranae pod rtem.

Těžko říct, jak dlouho bude sestry "naprostá identičnost" bavit. Zatím však tvrdí, že to milují.