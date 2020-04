Místo, kde není pořádně k hnutí

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Dvoumetrové odstupy kvůli nákaze koronavirem? Jsou místa, kde je tak narváno, že by tuto podmínku nemohli lidé splnit, ani kdyby se na hlavu stavěli.

Santa Cruz del Islote je nejmenším ostrovem souostroví svatého Bernarda a leží v zálivu Morrosquillo v Karibském moři asi 20 kilometrů severozápadně od pobřeží Kolumbie.

Je velký asi jako dvě fotbalová hřiště a zastavěný do posledního místečka. Ve zhruba stovce budov žije kolem 1250 obyvatel, což ze Santa Cruz del Islote činí nejhustěji osídlený ostrov na světě. V přepočtu tu žije 100 tisíc obyvatel na kilometr čtvereční, což je pro srovnání čtyřicetkrát hustší zalidnění, než má Praha.

Většina ostrova byla vytvořená uměle – aby se sem vešlo pár obchodů, jediná restaurace, zdravotní středisko, kostel a škola, která je ale tak malá, že tu (jediný) pan učitel musí učit na směny. Kus volného místa aby na ostrově člověk pohledal, proto zde například nemají hotel ani hřbitov. Své mrtvé pohřbívají na kilometr vzdáleném ostrově Múcura.

Pracovních příležitostí je tu také poskrovnu. Většina místních dělá v hotelích na sousedních ostrovech či na pevnině, případně se živí rybolovem, který je ovšem pod přísnou kontrolou místních ekologů.

Přímo či nepřímo místní obyvatele živí především turistika. Každoročně sem přijíždějí tisíce lidí. Pláže tu sice nejsou a k vidění toho zde také mnoho není, ale to návštěvníkům vynahrazuje zdejší nezvyklá atrakce: Ve dvou akváriích si mohou zaplavat s mořskými živočichy - třeba s želvami, rejnoky nebo se žraloky.

Není tu tekoucí voda, pitná voda se musí dovážet. Ostrov zásobují proudem dva solární panely od japonské vlády, ještě donedávna to ale byla s elektřinou bída: vyráběl ji generátor a fungovala jen pár hodin denně.

Navzdory všem trablům zde lidé žijí nadmíru rádi. Důvody jsou v zásadě tři. Jednak se tu všichni navzájem znají, takže je tu prakticky nulová kriminalita. Však zde také nemají jediného policistu. Ten koneckonců není potřeba ani pro dopravu: nejezdí tu auta ani motorky. Proč také, když je ostrov asi 200 metrů dlouhý a 100 metrů široký? Hlavním dopravním prostředkem jsou loďky.

Dalším důvodem spokojenosti ostrovanů je, že v minulosti byli zcela ušetřeni bojů mezi levicovou gerilou, paravojenskými oddíly a armádou, které Kolumbii sužovaly několik desetiletí a vyžádaly si pár stovek tisíc obětí.

A třetí, možná dokonce nejdůležitější důvod: Na rozdíl od všech okolních ostrovů nejsou na Santa Cruz del Islote otravní komáři. Ne snad že by se vyhýbali přelidněnému kousku země obloukem, ale je tu na ně příliš větrno. Právě to byl jeden z důvodů, proč ostrov vůbec vznikl. Byl uměle vytvořen před 150 lety na korálovém útesu poté, co tu jednou přespali rybáři a byli nadšeni tím, že je v noci neokusovali dotěrní hmyzáci.