Londýnský bar čelí nečekanému náporu hostů, zpívá o něm Taylor Swiftová

Londýnský bar The Black Dog v posledních dnech čelí enormnímu a nečekanému náporu hostů. V nejnovějším albu populární americké zpěvačky Taylor Swiftové se totiž objevila píseň zmiňující bar toho jména. Fanoušci si to vyložili po svém a podnik na jihozápadě britské metropole vzali útokem, píše The Standard.

Vedení podniku se velmi rychle přizpůsobilo a začalo nabízet "Swift burgery" nebo koktejly inspirované popovou hvězdou. Zákazníkům, kteří v pátek večer zazpívali kousek písně od Swiftové personál dokonce natočil půl pinty piva zdarma.

Zpěvačka v textu písně zpívá o tom, že někdo, s kým si donedávna byla blízká, si zapomněl vypnout aplikaci pro sdílení polohy a šel do baru The Black Dog. Fanoušci Swiftové si to vyložili jako zmínku o zpěvaččině bývalém příteli, britském herci Joeovi Alwynovi. Zpěvačka se k tomu nevyjádřila, ale podle médií podobné hádanky či indicie nejsou v její tvorbě výjimečné.

"Tohle je efekt Taylor Swiftové - cokoli, čeho se dotkne, se stane virálním. Jsme nadšení," uvedla Amy Cowleyová, která pracuje v baru The Black Dog. "Nejsme si jistí, jestli nás opravdu navštívila. Možná ano a my to ani nevíme. Je to jen možnost, ale je skvělé, jak fanoušky udržuje napjaté," dodala Cowleyová.

Swiftová s Alwynem chodila šest let, rozešli se loni v dubnu. Již dříve zmínila místa v Londýně, kam společně chodívali.

Swiftová minulý týden vydala svou jedenáctou desku s názvem The Tortured Poets Department (Oddělení utrápených básníků). Desítky milionů fanoušků po celém světě se nakonec dočkaly dvojalba, na kterém najdou 31 skladeb. Podle recenzí jsou opět velmi osobní a podobně jako u předchozí tvorby jsou ústředním motivem předešlé zpěvaččiny vztahy.