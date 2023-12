V Bruselu začíná dvoudenní summit EU, bude řešit zejména podporu Ukrajiny

V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit Evropské unie, na němž se budou unijní premiéři a prezidenti zabývat dvěma hlavními tématy: jedním je rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a druhým revize víceletého finančního rámce, tedy unijního rozpočtu na roky 2021 až 2027, ve kterém má být schválena dlouhodobá finanční pomoc právě pro Ukrajinu. V obou bodech byly postoje před jednáním jasné - 26 zemí proti Maďarsku. Česko bude na jednání zastupovat premiér Petr Fiala.

S návrhem na navýšení rozpočtu EU přišla Evropská komise již na konci června. V rámci revidovaného rozpočtu bylo nově na dlouhodobou pomoc Ukrajině vyčleněno 50 miliard eur (asi 1,2 bilionu korun), část z těchto peněz - asi 17 miliard eur - by měly poskytnout členské státy ze svých rozpočtů, zbytek si EU chce půjčit na trzích.

Maďarský premiér Viktor Orbán s uvolněním peněz pro Ukrajinu nesouhlasí a před jednáním se jeho postoj nedařilo změnit, ač se o to snažil předseda Evropské rady Charles Michel i někteří další unijní lídři jako francouzský prezident Emmanuel Macron či německý kancléř Olaf Scholz.

Stejně tak Orbán před jednáním několikrát zopakoval, že chce, aby bylo téma zahájení přístupových rozhovorů zcela staženo z agendy summitu a aby se o něm vedla nejprve „strategická diskuze“. Jak nakonec dvoudenní summit dopadne, nechtěl nikdo z diplomatů ani expertů předem odhadovat, protože se čekalo právě na to, s jakým postojem vystoupí předseda maďarské vlády přímo před ostatními unijními vůdci v Bruselu.

Česká vláda zahájení přístupových rozhovorů i navýšení financí pro Ukrajinu podporuje, i premiér Fiala ale před odletem na jednání uvedl, že nečeká jednoduchý summit. Podle informací ČTK mají mnozí unijní lídři zamluvené hotely až do soboty pro případ, že by se jednání protáhla. Maďarská delegace má podle některých diplomatických zdrojů zamluvené ubytování až do neděle.