Slovensko je podle Fica možná naposledy čistým příjemcem peněz z fondů EU

Slovensko je v nynějším sedmiletém rozpočtovém období Evropské unie možná naposledy čistým příjemcem peněz z evropských fondů. V souvislosti s případným dalším rozšířením EU by se Bratislava patrně stala spíše plátcem do unijního rozpočtu. Novinářům to dnes řekl slovenský premiér Robert Fico.

"Je pro nás obrovská výzva, aby fondy byly vyčerpány do posledního centu. Jsou to nenahraditelné peníze. Možná naposledy. Do Evropské unie může nastoupit nová generace zemí, jako je Ukrajina," uvedl Fico. Slovensko může v programovém období let 2021 až 2027 čerpat z evropských fondů téměř 13 miliard eur (328 miliard Kč). Tato částka odpovídá více než polovině loňských příjmů slovenského státního rozpočtu. Slovensko evropské peníze dlouhodobě využívá na různé projekty, včetně budování či modernizaci dopravní a jiné infrastruktury. Životní úroveň na Slovensku ale dál zaostává nejen za vyspělými státy západní Evropy, ale také například za Českem. "V roce 2024 musí nastat mobilizace zdrojů. V opačném případě budeme mít obrovský problém vrátit se na cestu přibližování se průměrné životní úrovni Evropské unie," řekl Fico. Kromě peněz z evropských fondů a plánu obnovy by v rámci investic uvítal využití úspor ve druhém penzijním pilíři či spolupráci soukromého a veřejného sektorů v rámci takzvaných PPP projektů.