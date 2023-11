Maďarsko bude dál blokovat vyplacení osmé tranše pomoci Ukrajině.

Maďarsko bude i nadále blokovat vyplacení osmé tranše vojenské pomoci Ukrajině z Evropského mírového nástroje (EPF). Hodlá tak činit do chvíle, než Kyjev poskytne záruky, že maďarská banka OTP ani jiné maďarské firmy nebudou figurovat na seznamu „mezinárodních sponzorů války“. V Bruselu to dnes uvedl maďarský ministr zahraničí Peter Szijjárto.

Podle šéfa maďarské diplomacie čelilo na dnešním jednání v Bruselu Maďarsko „tlaku“, aby podpořilo uvolnění poslední tranše v hodnotě 500 milionů eur (asi 12,3 miliardy korun). Jak ale Szijjárto řekl, Budapešť to bez těchto záruk nemůže udělat.

I český ministr zahraničí Jan Lipavský potvrdil, že na jednání dnes směrem k Budapešti zazněly výzvy, aby Maďarsko souhlasilo s vyplacením peněz. „To bychom asi mohli označit formálně za tlak. Ale nemyslím si, že ten tlak je nějaký nepřiměřený, nebo že by se to vymykalo tomu, jak vedeme politický dialog,“ uvedl na dotaz ČTK Lipavský. Jak dodal, i on by si přál, aby byla osmá tranše vojenské pomoci Ukrajině schválena co nejdříve.

EPF byl původně zřízen v roce 2021 kvůli financování misí a operací EU a stabilizaci partnerských zemí v sousedství Evropy. Po ruské agresi na Ukrajině EU rozhodla, že peníze budou využity i na kompenzace členským zemím, které dodávají vojenské vybavení Ukrajině.

Maďarsko má ze zemí Evropské unie vůči Ukrajině zdaleka nejrezervovanější postoj.