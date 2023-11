Aktualizováno: EU zatím dodala Ukrajině 300 000 kusů munice ze slíbeného milionu, hlásí ministr Kuleba

Evropská unie zatím Ukrajině dodala jen 300 000 kusů dělostřelecké munice ze slíbeného milionu do března příštího roku. Při svém příjezdu na jednání ministrů zahraničí NATO v Bruselu to dnes uvedl šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Dodal, že do sídla aliance přišel poděkovat spojencům za jejich pokračující podporu, zároveň ale doručit také vzkaz, že je potřeba navýšit produkci zbraní, munice a dalšího vojenského vybavení. Jedině tak bude podle Kuleby zajištěna bezpečnost Ukrajiny i celého euroatlantického prostoru.

EU letos v březnu původně přislíbila, že Ukrajině za 12 měsíců dodá milion kusů munice. Část měla poskytnout ze svých zásob a část pro Ukrajinu pořídit cestou společných nákupů a zvýšením průmyslových kapacit. Před časem se ale začaly objevovat zprávy, že dosud bylo dodáno jen asi 300 000 kusů a že se cíl nejspíš nepodaří splnit. Potvrdil to například i před pár dny v Bruselu německý ministr obrany Boris Pistorius. Kuleba v této souvislosti vyzval k většímu propojení obranného průmyslu Ukrajiny a NATO, aby se podařilo zajistit, že Kyjev bude mít zásoby, které potřebuje k porážce Ruska. Ukrajinský ministr se dnes v sídle aliance účastní jednání Rady NATO-Ukrajina. Jak zdůraznil on i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, jde o vůbec první setkání tohoto formátu ve složení ministrů zahraničí. Rada NATO-Ukrajina vznikla teprve letos v létě. Jak napsala nedávno agentura Bloomberg, dodávky od Evropské unie jsou zásadní pro to, aby Ukrajina dokázala co do množství munice držet tempo s Ruskem. Podle agentury totiž někteří experti odhadují, že Rusko dokáže v příštím roce vyprodukovat dva miliony nábojů. Moskva kromě toho podle Bílého domu dostává dodávky munice od Severní Koreje. Náčelník ukrajinského generálního štábu, generál Valerij Zalužnyj, nedávno v rozhovoru s časopisem The Economist uvedl, že válka se ocitla ve slepé uličce a hrozí, že ukrajinskou protiofenzívu vystřídají poziční boje, které mohou trvat roky a které jsou výhodné pro Rusko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně prohlásil, že nepokládá situaci na frontě za patovou, nicméně připustil, že část světa je už válkou na Ukrajině unavena. „Žádná patová situace neexistuje,“ reagoval dnes Kuleba na otázku, jak odblokovat současnou situaci na frontě. „Musíme pokračovat v bojích, Ukrajina se nevzdává, náš strategický cíl, kterým je zachování územní celistvosti v rámci mezinárodně uznávaných hranic, se nemění. Nic nás nezastaví,“ řekl novinářům ukrajinský ministr. I Stoltenberg dnes zdůraznil, že spojenci budou Ukrajinu i nadále podporovat. Tato podpora nicméně začala mít v posledních týdnech trhliny vzhledem k postoji Budapešti a nově také Bratislavy. Kuleba se při své nynější návštěvě Bruselu sešel se svým slovenským kolegou Jurajem Blanárem a prý si navzájem skvěle rozuměli. „Měli jsme velmi produktivní schůzku, takže tam nevidím riziko. Kontrakty se slovenskými společnostmi budou i nadále pokračovat,“ řekl Kuleba. Kontrakty se týkají výroby a dodávek zbraní Ukrajině. „Pokud jde o Maďarsko, počkejme dva týdny a uvidíme, jak to dopadne,“ dodal. Očekává se, že k řešení situace dojde nejpozději na summitu EU, který se uskuteční v polovině prosince v Bruselu. Ukrajinský ministr zároveň doufá, že i v USA budou odblokovány další peníze na vojenskou podporu Ukrajiny. „Chtěl bych zdůraznit, že Ukrajina nikdy nežádala o přítomnost amerických vojáků přímo na místě. V tom se lišíme od jiných. Nabízíme férovou dohodu. Vy nám dáte, co potřebujeme, my budeme bojovat. Nežádáme vás, abyste obětovali své životy,“ dodal Dmytro Kuleba. Mohlo by vás zajímat Některé ukrajinské firmy do Ruska nadále dodávají letecké součástky

