Trestu za vraždy na hranicích komunisté uniknou

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Česká justice už nedokáže to, co německá – vsadit komunistické funkcionáře odpovědné za střelbu na hranici za mříže. Mohla to přitom udělat dávno, kdyby…

