'Leninova laboratoř' udržuje komunistické mumie čerstvé a svěží

Před 95 lety tajná sovětská laboratoř v Moskvě vytvořila mumii, kterou zná celý svět. Přestože je Sovětský svaz už pár let minulostí, "Leninova laboratoř" stále nemá o klienty nouzi.

Speciálně vyškolení odborníci udržují čerstvé i jiné komunistické pohlaváry. Jejich pravidelnými klienty tak jsou třeba zakladatel Vietnamu Ho Či Min či severokorejská rodina Kimů.

Laboratoř na svá "umělecká díla" nenechá sáhnout jen tak někoho zvenčí. Základní balzamování a náročnější rekonstrukce se provádějí vždy přímo v jejím moskevském centru, na běžnou údržbu vysílá své zaměstnance do terénu. "V průběhu let naučili místní vědce některým svým technikám. Nikdy však ne všem, laboratoř si udržovala své know how v tajnosti," cituje japonský deník The Japan Times Alexeje Jurčaka, profesora antropologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley, který píše knihu o balzamovaných vůdcích.

Moskva zdražila, tak už jen dohlíží

Původní nabalzamování včetně všech úvodních procedur zabere několik měsíců, nesmí se však zapomínat na kompletní servisní údržbu zhruba každé dva roky. Detaily se opravují každý rok. Třeba Ho Či Minovo mauzoleum je každý rok zhruba na dva měsíce uzavřeno.

Údržbu svého zakladatele však už z větší části zvládají sami vietnamští vědci. Rusko totiž podle Jurčaka po rozpadu Sovětského svazu své služby výrazně zdražilo, mimo jiné si začalo účtovat nemalé částky za použité chemikálie. Vietnam také poslal své vědce na stáž do Moskvy, takže běžnou péči zvládnou sami. Ruští balzamovači jsou tak v podstatě už jen jakýsi technický dozor a jsou v pohotovosti pro případ krize…

Tajemství mumií Kimů

Centrum vědeckého výzkumu a vyučovacích metod v biochemických technologiích, jak se laboratoř od roku 1992 jmenuje, ani Severní Korea nejsou zrovna sdílné, o zvěčnění a údržbě Kimů se tak neví prakticky nic. Jen to, že místo jejich odpočinku, respektive vystavení na obdiv, se také jednou za čas zavře z neblíže specifikovaného důvodu "rekonstrukce".

Přestože technika bude zcela jistě vycházet z původní sovětské metody, má se za to, že KLDR občas kromě Rusů vypomáhá s úpravou i Čína, která si vytrénovala vlastní balzamovače.

Jedno je ale jisté, zatímco v Rusku se stále více objevuje rouhačská otázka, jestli už není na čase Lenina, jehož údržba stojí ročně miliony, pohřbít, ve Vietnamu a zejména pak v Severní Koreji podobné úvahy nehrozí. I když celý národ nebude mít co jíst, Kim Čong-Il i jeho otec budou stále bezchybně vypadat, že si jen na chvíli zdřímli.