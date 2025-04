Zrzavá zpěvačka s výstřihem až do pasu: "Jen ať se koukaj"

Elegantní a zároveň svůdné šaty se nedaly nosit s podprsenkou, chladné prostředí s sebou proto neslo jistá rizika.

Některé dámy se při snaze o získání pozornosti musí oblékat do dětských brnění nebo montérek, jiné zas vystřihnou půvabnou eleganci s naprostou lehkostí a ani jim to nepřijde divné. Ohnivá zrzka Žofie Dařbujánová je právě ten druhý případ.

Na předávání letošních Andělů vystřihla tahle plamenovláska učebnicovou lekci v tom, jak být zároveň sexy, ale ne úplně vulgárním způsobem. Obrovský výstřih nicméně dělal své, zejména v kombinaci s pěkně lezavým počasím.

Na dotaz novinářů Super.cz, jestli jí náhodou není zima, přiznala: "Trošičku... Není to vidět? No jo no. Jen ať se koukaj." A bylo tedy rozhodně na co, o tom žádná.

Ještě možná o fous zajímavější je ale způsob, jakým Žofie ke svému oblečení přišla. Zmínila totiž, že do poslední chvíle nebylo jisté, jestli na Anděly vůbec pojede, a outfity kvůli tomu pak nedorazily včas. Šaty nakonec doslova splácla dohromady sama z toho, co našla doma.

Co by některé jiné dámy daly za podobně jistou ruku při otevřené skříni, není-liž pravda?